Quién es quién en la familia de Bad Gyal: padre actor, cinco hermanos y dos mellizas

La más pegá de España tiene también una de las familias más pegás de Cataluña.

Nunca ha renegado de sus privilegios, pero lo cierto es que sus comodidades son el fruto de muchos años de trabajo. "Siempre he tenido muy claro que si le aprieto, si trabajo duro, todo va a salir bien. Creo que es algo que he visto en mi familia: mi padre se mata a trabajar. Mi madre igual. Han tirado de la familia para adelante siempre", dijo hace tiempo en una entrevista para la revista Vogue. No renegaba de la etiqueta de pija, se mostraba orgullosa de ella."¡Soy pija!", reivindicaba.

Aunque este origen burgués ha sido un tema comentado en redes, tampoco es que haya transcendido mucho quién es quién en su familia. Así, repasamos el árbol genealógico de una familia llena de talento que sigue la regla de "yo me lo guiso, yo me lo como". "Mis padres son muy progres, pero eso no quita que no me haya faltado nada: no he pasado hambre, no he tenido que vender drogas. Si hablamos de ese tipo de calle, no la tengo. Pero por otro lado, considero que tengo mucha calle en el sentido de que a los 18 años ya estaba fuera de mi casa haciendo mi vida", reconocía.

Eduard Farelo - El padre actor

Es un rostro muy conocido desde hace muchos años en la televisión catalana, donde protagoniza la serie diaria Com si fos ahir, pero también adquirió un montón de popularidad gracias a Ventdelplà y Nissaga de Poder. Además, es actor de doblaje al castellano y ha puesto voz a personajes míticos de la ficción. Ha sido Gollum en la adaptación de El Señor de los Anillos y ha doblado a actores tan top como Vincent Cassel, Colin Firth o Josh Lucas.

Eva Solé, la madre de la familia

No tiene un rostro mediático, pero es uno de los pilares fundamentales de la familia. Lleva casada con Eduard más de 30 años y la solidez de su matrimonio es un referente para Bad Gyal, que alguna vez ha comentado en redes que sus padres llevan enamorados prácticamente toda la vida.

Ella se encargaba en casa de administrar el dinero y a día de hoy es el ejemplo a seguir de Bad Gyal. "Somos cinco hermanos, mi padre es actor.. Es un trabajo a veces inestable, así que lo de administrar el dinero es algo que me han inculcado mucho desde casa. Tengo gustos caros. Siempre me ha encantado la moda, las marcas caras, las joyas... Entonces, como nunca pensaba que tendría dinero para comprarme ese reloj, ahora a veces la llamo y me dice 'gasta bien tu dinero'", contó la artista en una entrevista en La Ser.

Paula Farelo

Ha metido la patita en el mundo de la música gracias a la producción de videoclips para artistas tan conocidos como Alizzz o su hermana Mushka, para la que también hace labores de management.

Greta e Irma, las mellizas

Irma y Greta son mellizas, que no gemelas, y una de ellas ha seguido los pasos de su hermana y cada vez se consolida más como cantante.

Irma se ha rebautizado como Mushka como nombre artístico y el próximo día 30 cantará en La Riviera de Madrid para presentar su disco debut Nova Bossa, que estrenó el pasado mes de febrero. Además, hace un año se subía al escenario del antiguo WiZink y del Palau Sant Jordi para cantar junto a su hermana Alba el tema Sexesexy, su colaboración juntas.

Las tres hermanas grabaron este Tiktok cantando su canción Codo con Codo.

Bruno Farelo, el único hermano varón

Es el único hermano varón y se ha lanzado al mundo empresarial y de organización de eventos con la creación de la fiesta Chapeo Fest, que este fin de semana tuvo su inauguración en el local La Fira Villarroel de Barcelona.