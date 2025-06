Raphael se sincera sobre el linfoma cerebral que ha padecido: "No he llorado ni una sola vez en estos meses"

A finales de abril Raphael retomaba su agenda, después de cuatro meses descansando tras ser diagnosticado con un linfoma cerebral primario. A sus 81 años, el artista ha recibido el tratamiento médico correspondiente, y pronto se empezó a encontrar "muy bien".

Ahora, seis meses después de esos "síntomas neurológicos" que se presentaron, el cantante se ha sincerado en una entrevista para El País, donde ha contado cómo ha vivido y está viviendo el proceso.

Raphael ha retomado los conciertos desde el teatro de La Zarzuela de Madrid, una forma de celebrar el sesenta aniversario de su primer gran concierto en el mismo lugar, y más tras la situación vivida estos últimos meses. "Estoy malacostumbrado. Gracias a Dios, he salido de todas", asegura.

Asimismo, el Divo de Jaén ha compartido su entereza frente a la enfermedad: "No he llorado ni una sola vez en estos meses. Estoy muy bien enseñado". Sin embargo, ha sentido lo que todos sentirían: "Hombre, no he tenido miedo. He tenido pánico. Pero hay algo en mí que me hace plantarle cara. Yo le planto cara y siempre salgo bien".

Y el no volver a la música no le preocupaba: "Estaba con una cosa mucho más importante que cantar. No me preocupaba volver a un escenario. Me preocupaba no poder volver a mi familia". Precisamente sobre su familia, el cantante ha confesado: "Le temo más al dolor que pueda ocasionarle a ellos que al dolor propio. Que sufra yo, pues bueno… yo me he buscado las cosas. Pero ellos no tienen por qué sufrir".

Raphael continúa trabajando por su familia, pero también para sus fans: "Los quiero mucho. No quiero que el público sufra por mí. Por eso sigo".

Cómo vivió sus fallos neurológicos

En diciembre de 2024 Raphael fue trasladado de urgencia al hospital por los fallos que presentaba en el habla, pues no le salían las palabras: "Fue una cosa que no esperaba. En ningún momento perdí el conocimiento. Entendía todo, pero yo no podía contestarles".

"En algún momento logré meter una frase que siempre digo: 'Lo que tenga que ser, hágase ya'", ha compartido de aquel 17 de diciembre.

El artista sigue manteniendo que no se va a retirar de la música y siente que nadie debería hacerlo: "Es que no vamos a tener otro Serrat, ni otro Sabina, ni otro Julio. Cuando me los encuentre, trataré de que cambien de opinión y que vuelvan".