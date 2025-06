Raphael será nombrado Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación este 2025

Raphael está de enhorabuena. El artista cosecha un éxito más de la mano de la Academia Latina de la Grabación, quien lo nombra este 2025 como la Persona del Año.

Este reconocimiento es resultado de más de seis décadas de carrera, "que lo han convertido en un verdadero embajador de la música latina a nivel mundial".

La distinción será entregada en una gala y concierto el próximo 12 de noviembre en Las Vegas, durante la Semana del Latin Grammy, informó este martes la organización.

Pese a sus problemas de salud, el artista se ha mostrado muy agradecido por este reconocimiento, y así lo ha expresado a través de redes sociales: "Ser nombrado Persona del Año por los Latin Grammys es un reconocimiento que me emociona profundamente y que he soñado recibir desde hace muchos años. Es la mejor forma de celebrar toda una vida de entrega y amor por la música".

"Gracias al público que siempre ha estado a mi lado, a mis compañeros de profesión y a toda la industria musical. Es un honor que llevaré siempre en el corazón", ha expresado el cantante, muy agradecido.

Y ya ha avisado que estará presente para recibir el reconocimiento: "Nos vemos en noviembre para celebrar juntos y devolver tanto cariño en forma de canciones. Mi más sincera gratitud".

Manuel Abud, CEO de La Academia Latina de la Grabación, exaltó el estilo "inconfundible" del cantante español. "Su resiliencia y su constante reinvención lo han mantenido vigente a lo largo de las décadas, convirtiéndolo en una fuente de inspiración para las nuevas generaciones de creadores de la música latina", manifestó Abud.

"Nos sentimos muy orgullosos de rendirle este merecido homenaje a Raphael por una carrera artística ejemplar que ha trascendido fronteras e idiomas", expresó.

El bache de Raphael y su gira este 2025

Después de diversas pruebas, en diciembre de 2024 Raphael fue diagnosticado con un linfoma cerebral primario con dos nódulos cerebrales en el hemisferio izquierdo, lo que le hizo cancelar los conciertos programados para esos días.

Fue en abril de este 2025 cuando el artista anunció que retomaría su agenda con normalidad. Durante los últimos cuatro meses he estado siguiendo un tratamiento médico debido al linfoma cerebral que se me diagnosticó. Con enorme emoción, puedo deciros que me encuentro muy bien y profundamente agradecido".

Así, ha marcado este año como su regreso a los escenarios marca su regreso a los escenarios con Raphaelísimo, una nueva gira que lo llevará por España y América Latina.