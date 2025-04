Raphael retoma su agenda tras su enfermedad: "He estado siguiendo un tratamiento"

Raphael ingresó en el hospital el pasado 18 de diciembre de 2024 y estuvo diez días en dos centros diferentes donde, tras descartar un ictus, se le detectó un linfoma cerebral primario con dos nódulos cerebrales en el hemisferio izquierdo que "justifican los síntomas neurológicos" que presentó.

Ahora, a sus 81 años, Raphael anuncia que recupera su agenda con normalidad tras recibir tratamiento específico para esta patología, tal y como ha explicado en sus redes sociales. "Durante los últimos cuatro meses he estado siguiendo un tratamiento médico debido al linfoma cerebral que se me diagnosticó. Con enorme emoción, puedo deciros que me encuentro muy bien y profundamente agradecido", comenta.

"Gracias a mi familia, mi pilar esencial, por su amor incondicional. Al Hospital 12 de Octubre, al Hospital Clínico San Carlos y a toda la sanidad pública, por haberme cuidado con una entrega, profesionalidad y humanidad ejemplares. A mis amigos, compañeros de profesión y a los medios de comunicación, gracias también por tanto cariño", dice.

Además, añade un agradecimiento a sus seguidores por el apoyo mostrado: "Gracias a vosotros, mi público. Por cada mensaje, por cada pensamiento y por estar ahí, incluso en la distancia. Me habéis hecho sentir muy acompañado y muy querido".

Así, confirma su regreso a los escenarios desde el próximo 15 de junio, cuando actuará en el Teatro Romano de Mérida. "Quiero devolveros, en forma de canciones, todo el cariño que me habéis dado durante este tiempo", zanja.

Vuelve tras su recuperación

Debido a su situación médica, Raphael canceló los conciertos que tenía programados para los primeros meses de 2025 en Estados Unidos, República Dominicana, Costa Rica, Puerto Rico y México, como sucedió con los dos conciertos especiales que debería haber celebrado en Madrid los pasados 20 y 21 de diciembre de 2024.

Ahora, Raphael retomará su agenda normal, tal y como ha confirmado también su agencia de representación, con conciertos como el del Teatro Romano de Mérida dentro del ciclo Stone & Music, así como otras citas como el festival Starlite Occiedent de Marbella el 5 de julio o el Concert Music Festival de Chiclana de la Frontera (Cádiz) el 12 de ese mes.

Las otras fechas que tiene marcadas en su calendario son Córdoba (20 de septiembre, plaza de toros), Murcia (4 de octubre, plaza de toros), San Sebastián (11 de octubre, Kursaal), Palma de Mallorca (24 y 25 de octubre, Auditorium), Bilbao (29 y 30 de noviembre, Palacio Euskalduna) y Granada (13 de diciembre, Palacio de Deportes).