‘Rebel Rising’, las memorias de Rebel Wilson con detalles sobre su virginidad y rodeadas de polémicas

Cuando un personaje público anuncia que va a escribir sus memorias, tanto sus fans como sus detractores no quieren perder detalle de qué se cuenta en sus páginas. Rebel Wilson ha sido la última actriz y celebrity de Hollywood en plasmar sus recuerdos en Rebel Rising y la expectación en torno a su publicación ha sido mayúscula.

Una gran parte de la responsabilidad de este interés exacerbado está en el intento de boicot en cuanto a su llegada a las librería por parte del cómico Sacha Baron Cohen. Tal y como detallaba Rebel Wilson a porpósito de sus memorias, hay un capítulo especialmente dedicado a quien ella define como “capullo masivo”.

A pesar de que en un primer momento la actriz no señaló directamente al protagonista de Borat, finalmente y ante las trabas puestas por parte del equipo del humorista, Rebel Wilson no tuvo reparos en publicar un post al respecto en Instagram. “No seré acosada ni silenciada por abogados caros ni por relaciones públicas. El capullo sobre el que hablo en un capítulo de mi libro es Sacha Baron Cohen”, explicó en un post sobre las actuaciones que estaban llevando a cabo los asesores de su compañero de rodaje en la película Agente contrainteligente.

Una actuación que ha conseguido el efecto contrario al que pretendía Baron Cohen, ya que la expectación desde que se hicieron públicas estas polémicas no ha hecho más que aumentar.

Cómo perdió su virginidad

Una vez publicado Rebel Rising, todos sus fans han tenido acceso a esta suerte de confesiones y recuerdos de la protagonista de Dando la nota. En sus páginas se puede encontrar, por ejemplo, cómo fue la relación con el sexo de Wilson

La actriz ha detallado que perdió la virginidad con 35 años con el también actor Mickey Gooch Jr. “Micks, sé que esto puede ser nuevo para ti si estás leyendo esto, pero sí, perdí mi virginidad contigo”, reza el capítulo, dando a entender que el cómico no era consciente de esta circunstancia.

Los detalles con respecto a este episodio no se limitan a la identidad de su compañero, sino que profundizan contando que incluso se preparó viendo películas para adultos o que fue el diagnóstico de cáncer recibido por su madre uno de los motivos que la impulsaron a practicar sexo por primera vez. “La vida es corta. No quería vivir mi vida sin experimentar el sexo. Experimentar el amor”, ha expuesto en Rebel Rising.

La relación con la sexualidad por parte de la actriz no había sido sencilla hasta ese momento, ya que se sentía muy presionada al respecto e incluso evitaba estas conversaciones. “No todo el mundo tiene que perder su virginidad siendo adolescente. Las personas pueden esperar hasta que estén listas o hasta que sean un poco más maduras. Y creo que eso podría ser un mensaje positivo. Obviamente no tienes que esperar hasta los treinta como yo, pero no deberías sentirte presionado como joven”.

Maltrato paterno

Los detalles acerca del maltrato sufrido por parte de su padre son algunos de los más explícitos del libro. La actriz recuerda un episodio en el que humedeció el colchón en una tórrida noche de verano y cómo su padre, pensando que se había orinado en la cama, la golpeó de una forma brutal a modo de castigo.

“Se lleva la palma de la mano hasta la mejilla y, con toda la fuerza de un hombre adulto, fuerte y fornido, me golpea mientras estoy tumbada en el colchón mojado”, ha plasmado en las memorias.

También recuerda otro incidente en el que su progenitor amenazó con estrangularla durante un viaje en coche por el simple hecho de solicitar que parase para comprar un helado.