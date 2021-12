Reveladas las últimas palabras que Avicii escribió en su diario antes de morir

Era abril de 2018 cuando el mundo conocía la triste noticia del fallecimiento de Avicii, uno de los Djs más conocidos del planeta. Suyos son temas tan exitosos como Wake Me Up o Levels.

El joven, que tenía 28 años, se suicidó cortándose con un cristal roto, según publicó TMZ y confirmó su familia. Estaba de viaje en Omán con un amigo, que avisó a la familia.

Avici atravesaba desde hacía años serios problemas de adicciones que le habían derivado en cuestiones físicas. Tuvo que ser intervenido de una pancreatitis, una enfermedad que le provocó muchos dolores y que se agravó por su consumo excesivo de alcohol.

Sobre estas dolencias y las sensaciones que le provocaban escribió en su diario personal, unos textos que ahora se recogen en su biografía oficial, Tim - The Oficial Biography of Avicii, que saldrá a la venta el próximo 18 de enero.

Doodle homenaje a Tim Bergling más conocido como Avicii // Google

Intensos dolores y una dura rehabilitación

"Esos días en el hospital fueron los días más libres de estrés y ansiedad que puedo recordar en los últimos seis años, esas fueron mis verdaderas vacaciones, por muy deprimentes que parezca. El alivio de pasar de un dolor extremo a ninguno, sabiendo que nadie espera nada más que esperar (que es la única forma de tratar la pancreatitis) y luego recuperarse fue enorme", escribió el músico sobre su ingreso para tratar esta dolencia, producida por el exceso de alcohol. En 2014 tuvieron que extirparle la vesícula biliar y el apéndice.

"Fue un gran alivio teniendo en cuenta el horario demencial que había mantenido hasta ese momento", añadió.

En 2015 Avicci fue ingresado por su familia en el centro de rehabilitación Ibiza Calm, en la isla pitusa, que costaba más de 10.000 euros a la semana.

"Me costó mucho aceptar no volver a beber nunca, aunque todos los médicos sugirieron enfáticamente que esperara al menos un año antes incluso de tomar una cerveza", escribe el artista en su diario.

"Por supuesto, no escuché a la mayoría de los médicos, escuché a la pareja que me dijo que estaba bien si tenía cuidado. Era ignorante e ingenuo y estaba de gira por el mundo, todavía en la gira interminable... Porque una vez que lo has recorrido entero, ¿adivina qué? Empiezas otra vez", señaló.

La última frase que el músico escribió en su diario fue "¡El derramamiento del alma es el último apego, antes de que se reinicie!".

Su padre, Klas Bergling, ha reiterado la voluntad que tuvo en animar a su hijo a que se desintoxicase. Intentó convencerlo "casi todos los días, durante años".

"El negocio te absorbe, y Tim era demasiado exitoso. Y cuando viajaba y hacía música era feliz; tenía altibajos, pero producía y era creativo –dijo–. Y como padres, nos sentábamos en Estocolmo y esperábamos que volviera a casa a descansar", explica.