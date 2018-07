Rihanna se fuma las penas por Chris Brown en Hawaii

Las ilusiones que se hizo Rihanna por volver con su ex, Chris Brown , se han desmoronado por completo. Y es que después de que el cantante se haya tatuado la cara de su nueva novia, la de Barbados se ha quedado destrozada y ha decidido refugiarse, una vez más, en las drogas y el alcohol. Desde luego esta chica no aprende…

Depués de lanzarse mensajes cariñosos con su ex, Chris Brown, a través de Twitter, todo se ha quedado en una simple anécdota. Y es que el cantante le ha vuelto a dar la espalda a Rihanna al tatuarse la cara de su nueva novia, dejando bien clarito que la de Barbados ya es historia para él…

A pesar de haber sido maltratada por él hace ya más de tres años, Rihanna no olvida a Chris. Tanto es así, que ha decidido refugiarse en aguas hawaianas para hacer más llevadera su pena.

Pero no todo queda ahí. La cantante no conforme con pasar unos días en un paraje de ensueño, alejada de los problemas y del estrés de su trabajo, Rihanna ha sido vista fumándose un más que sospechoso cigarrillo.

Y para más inri, la diva ha presumido en su Twitter de las sustancias que se fuma para ahogar las penas. "Kush enrollada, vaso lleno…¡Yo prefiero las cosas buenas!", siendo 'Kush' una cepa de marihuana de calidad.

Su amiga, Katy Perry, ya ha mostrado su preocupación por los coqueteos de Rihanna con este tipo de sustancias y con el alcohol. Dos factores que le han jugado una mala pasada en numerosas ocasiones, hasta el punto de tener que suspender dos conciertos de su última gira, pero eso no parece haberle servido de escarmiento para que vuelva a ser aquella mujer dulce y responsable que cantaba 'bajo el paragüas'…