Rihanna se siente "optimista" sobre su nuevo disco, que no será comercial

Si decidimos creérnosla, el noveno disco de Rihanna llegará nueve años después del último. ANTI data de 2016 y es, para la de Barbados, el único disco que no le da pudor. Ella misma lo ha confesado en una entrevista para Harper's Bazaar, revista de la que es portada del mes de marzo.

"Escucho 'Anti' de principio a fin sin sentir vergüenza. Solía sentir vergüenza. No me gusta escuchar mi propia música, pero Anti' sí. Es como si no fuera yo la que canta las canciones", dice la artista, que ha dado unas claves sobre su próximo proyecto que serían esperanzadoras si no fuera porque lleva años hablando de un álbum que nunca llega. Su regreso a la música es quizá uno de los más esperados de la década, pero ella se lo ha tomado con mucha calma.

Ha sido madre por partida doble y no necesita giras ni álbumes para ingresar, ya que es una empresaria multimillonaria gracias al conglomerado Fenty, que cada vez se expande un poquito más.

Lo que está claro es que cuando Rihanna decida volver a los escenarios —su última gran actuación fue en la Super Bowl de 2023—, no lo hará con música que no merezca la pena. "No voy a lanzar nada mediocre. No después de tantos años", mantiene. "Cada vez que intentaba empezar algo, sentía que no encajaba con quién soy ahora. No quería lanzar música solo por hacerlo. Sabía que, después de tanto tiempo, tenía que valer la pena".

Según sus palabras, el disco está en proceso de grabación y ya empieza a coger forma. Quizá no sepa lo que quiere, pero sí sabe lo que no quiere. "Sé que el disco no será nada que la gente espere. No será comercial o digerible para la radio. El disco se dirige hacia el tipo de arte que merezco hacer en este momento. Y siento que por fin he dado con la tecla de lo que quiero hacer", dice. Aunque parece sincera y decidida, estas palabras no se diferencian mucho de las que ha dicho en los últimos meses.

"Este proyecto me da una sensación de libertad que no había sentido en años. He estado buscando esta energía durante mucho tiempo, y ahora que la tengo, sé que es el momento indicado", afirma, decidida.