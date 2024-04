Rihanna confiesa sus mayores miedos, qué nanas le canta a sus hijos y sus planes musicales

Una monja rebelde, díscola y probablemente pecadora.

Ese es el papel en el que se ha metido Rihanna para protagonizar la imagen de portada de la revista Interview Magazine, una captura disparada por la fotógrafa Nadia Lee Cohen en la que la cantante posa con la boca semiabierta, los labios pintados de un intenso rojo brillante -de su marca Fenty Beauty- y luciendo el hábito de la hermana más rebelde del convento. Así es Sor Rihanna.

Nada que ver la casi obscena portada con la agradable conversación, llena de ternura hacia sus hijos y amor para su pareja. También habla de sus miedos, los efectos de la maternidad en su cuerpo y la posibilidad de solventarlos recurriendo a la cirugía.

Sobre su relación con ASAP Rocky y su faceta como padre

La revista lleva entre las páginas de su edición primaveral de este 2024 una extensa charla con la cantante de Barbados, que se sincera con Mel Ottenberg sobre sus prioridades ahora que es madre. Por ejemplo, a la hora de vestir.

Asegura que elige sus looks en función de "lo que sea más cómodo para usar con ellos". Se pregunta: "¿No se sentirá incómodo en su cara o en su cuerpo o me hará sentir que no puedo sostenerlos adecuadamente? Las mamás son perezosas en la vida real".

Riot y RZA, sus dos hijos, cuentan con los cuidados de ambos progenitores. ASAP Rocky también cambia pañales. "Rocky nunca ha rehuido esto. Se sube la camiseta hasta la nariz con un pañal apestoso. Lo supera. Es algo gracioso", dice la artista, que recuerda que conoció al padre de sus hijos en los VMAs de 2012 a pesar de que no fue hasta 2019 cuando su relación, hasta entonces laboral, se transformó en algo más.

"Simplemente dejé que sucediera lo que se suponía que debía suceder. Fue simplemente: 'Esto es una flor. O morirá o florecerá. Pero voy a dejar que decida por sí solo", asegura antes de explicar que la pandemia fue un momento vital para ellos. "El COVID aceleró nuestra relación, y sentí que Dios sabía que la necesitábamos porque íbamos a formar una familia. Y si no hubiera sido por COVID, nos habríamos tomado mucho más tiempo para sentirnos cómodos unos con otros, incluso para saber que estábamos listos".

"Quiero tantos hijos como Dios los quiera para mí"

Periodista: ¿Cuántos hijos más quieres?

Rihanna: Tantos como Dios quiera que tenga.

Ottenber: Está bien. ¿Pero más de dos?

Rihanna: No sé qué quiere Dios, pero yo elegiría más de dos. Lo intentaría con una chica. Pero claro, si es otro niño, es otro niño.

Sobre su nueva forma de hacer música

Un giro de 180º a la hora de crear. "Tengo un montón de ideas visuales. Normalmente tengo las canciones primero y las imágenes vienen después, pero ahora tengo imágenes y las canciones todavía no. Quizá las imágenes me lleven a las canciones que necesito hacer". Ni detalles sobre un nuevo álbum, ni fechas, ni nuevos videoclips.

Las canciones que les canta a sus hijos

'Penguins Salute' (El saludo del pingüino)

'Twinkle Twinkle Little Star ' (Estrellita donde estás) : "RZA se emociona mucho con esa"

: "RZA se emociona mucho con esa" 'The Wheels on the Bus' (Las ruedas del bus) : "Es una favorita desde el principio hasta ahora. Un clásico"

: "Es una favorita desde el principio hasta ahora. Un clásico" 'Incy-Wincy Spider': "Piensa que le voy a hacer cosquillas cada vez que dice Ahhh"

Sus mayores miedos

"En realidad tengo miedo a la mierda. El bienestar de tus hijos, por eso te preocupas constantemente. Nadie te advierte que tener hijos significa que vas a preocuparte cada segundo de tu vida. Y la traición, porque la decepción es una de las emociones que no manejo bien. Siento que simplemente soy alérgico a esa mierda".

La cirugía estética, sobre la mesa ante los cambios en su cuerpo

"Quiero que mis tetas estén sujetas a mis hombros, justo donde solían estar. No quiero implantes. Solo quiero que me lleven. Se llama levantamiento de pecho. Pero nunca me haría una abdominoplastia porque no quiero un ombligo nuevo y no quiero esa cicatriz".

"La celulitis del tercer trimestre no es una broma. Simplemente ves ondas provenientes de lugares que nunca conociste, y todo está en tus muslos, porque tus muslos soportan el peso de tu bebé y tu útero".