Ya es más que conocida la gran amistad entre Rihanna y Katy Perry, que no han dejado de apoyarse mutuamente en todo momento.

Esta vez hemos podido verlas en el festival californiano de Coachella, donde actuaba la intérprete de Part of me. Rihanna no dudó en saltar al escenario para abrazar a su amiga convirtiéndose en uno de los dúos más explosivos del evento.

Pudimos verlas disfrutando del festival en medio del público como cualquier otro asistente más con Rihanna subida a hombros de un chico animando a sus amigos Snopop Dogg y Dr. Dre que se encontraban sobre el escenario.

Más tarde la de Barbados volvió a subir al escenario junto a Calvin Harris para animar aún más al público interpretando su We found love demostrando que ella sí que sabe pasarselo bien en un festival de música.