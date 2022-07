Risto Mejide cuenta cuáles son las manías que odia de Laura Escanes

Laura Escanes y Risto Mejide han hablado sin pudor ni tapujos sobre sus problemas de convivencia y esas pequeñas cosas que no soportan el uno del otro.

Después de siete años de relación y una hija en común, Risto Mejide y Laura Escanes le han perdido el miedo a hablar de su vida en pareja. Si antes solían mostrarse indignados por las críticas sobre la diferencia de edad que hay entre ellos (21 años), ahora les trae sin cuidado lo que se pueda decir sobre su amor.

Viven su matrimonio con total naturalidad y así lo relatan el podcast que han puesto en marcha juntos, Cariño, pero ¿qué dices?. En el último episodio indagan sobre cómo es la convivencia entre ellos, una rutina que aunque a veces pueda tener obstáculos les ha hecho crear la familia que deseaban.

Risto Mejide introducía el tema con una profunda reflexión: "Conocer a alguien y quedarse con ese alguien consiste en que te gusten cosas que realmente no te gustarían". Quiere decir que en las relaciones estables se pasan por alto los pequeños rifirrafes porque compensa más estar juntos.

Para explicarlo, el presentador ponía un ejemplo: "Yo ya le he encontrado el punto a que jamás, nunca, en siete años, no hayas cambiado el rollo de papel higiénico", le espetaba a su mujer, que exclamó acto seguido: "pero qué puto falso eres".

No contento con desvelar la mala costumbre de la influencer sobre el papel higiénico, dio un detalle más. Otra manía de Laura Escanes que su marido odia es "no apretar el tubo de la pasta de dientes por donde toca". Ni corta ni perezosa, Escanes aseguraba que para ella es normal apretar el tubo por la zona en la que más pasta hay.

Una converscaión afable y divertida que muestra la buena sintonía que hay entre ellos, que además recurren en multitud de ocasiones al sarcasmo y la ironía. "Yo si no te he dejado ha sido por no conocer a una persona nueva", bromeaba Risto.