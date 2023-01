Rodrigo Vázquez, de rey de la televisión gallega a presentar el Benidorm Fest: su edad, de dónde es y su carrera

Simpatía, buen humor y grandes dotes de empatía y comunicación. Esos son los valores que han convertido a Rodrigo Vázquez en una de las grandes apuestas de RTVE esta temporada.

El pasado mes de julio se estrenó como presentador de la octava temporada de El Cazador sustituyendo a Ion Aramendi de este concurso que lleva más de 10 años en la parrilla televisiva.

Ahora da el salto al Benidorm Fest para, junto a Mónica Naranjo e Inés Hernand, conducir las dos semifinales y la gran final del 4 de febrero en la que por fin conoceremos la identidad del representante de España en Eurovisión 2023.

De dónde es y cuántos años tiene

Rodrigo Vázquez nació en Ourense un 20 de noviembre de 1987. Tiene 35 años y desde hace unos meses es una de las grandes apuestas de RTVE, que ha confiado en el que hasta hoy era el rey de la Televisión Gallega.

En la cadena autonómica ha dado las Campanadas y ha trabajado mano a mano con míticos como Roberto Vilar o Xosé Ramón Galloso. Estudió en la Facultad de Xornalismo de la Universidad de Santiago de Compostela y dio sus primeros pasos en la profesión en 2008.

"En Galicia no llueve tanto como dicen", bromeaba en una charla con Formula TV, donde añadió que para él el Benidorm Fest era "un caramelo". "Todo lo que tenga que ver con música me encanta", aseguró.

Su trayectoria en la TVG: concursos y campanadas

Nada más terminar la carrera se metió de lleno en el mundo laboral. Lo hizo en los Deportes de la TVG, para después saltar de la información al entretenimiento. Se desenvuelve a la perfección entre chistes, juegos, invitados, preguntas y respuestas.

Ha conducido programas como Aquí Galicia, Verbenalia, O País más grande do mundo, Que anda aí? y concursos como Ti verás o el talent show autonómico Oh Happy Day.

Uno de sus grandes momentos en la TVG llegó cuando dio la bienvenida a 2018 desde la Plaza del Obradorio de Santiago de Compostela. No cualquiera es el elegido para dar las Campanadas. Tiene dos Premios Mestre Mateo al Mejor Comunicador de Televisión. Los recibió en los años 2018 y 2020.

"Me gusta la televisión en general y presto especial atención a los concursos, musicales y galas. Intento ver todos los estrenos porque así puedo coger cosas para futuros proyectos", dijo en una entrevista con Vertele hace unos meses.

La música, el motor y los viajes, sus grandes pasiones

Si hacemos un repaso por la cuenta de Instagram de Rodrigo Vázquez, de un primer vistazo descubrimos que es un auténtico fanático de los viajes.

Cada cierto tiempo hace las maletas y pone rumbo a destinos como Edimburgo, Los Angeles, Las Vegas o San Francisco, estas tres últimas las visitó el pasado 2022.

La música es otra de sus grandes pasiones. Ha posado con una guitarra española entre las manos, instrumento que aunque no domina, lo ha convertido en un músico amateur muy valorado entre sus seguidores de Instagram.

Incluso se atreve con la eléctrica aunque no tenga grandes nociones de partituras y amplificadores.

En sus numerosos viajes aprovecha para dar cabida a su afición por el mundo del motor. Ha recorrido rincones de Galicia en una Vespa blanca que le ha regalado impresionantes atardeceres.

No dejó pasar la oportunidad de alquilar un quad en su visita a las Islas Griegas. "Sin cobertura, sin Internet, sin agua y con el depósito en reserva, pero visitar la supuesta tumba de Homero, pisar calas a las que ni las cabras dan llegado y coger este hermoso moreno de andamio... Compensa todo", escribió el verano de hace dos años.

No le preocupa la fama

Que su anonimato quede eclipsado por la fama que irá adquiriendo gracias a su proyección en la televisión nacional no es algo que le preocupe mucho. Aunque es un gran fan de Galicia, su gastronomía y sus atardeceres, se confiesa un enamorado de los veranos gaditanos.

"Lo único que me va a cambiar el salto a nivel nacional es personal, y es lo primero en que pensé: a mí, que me gusta mucho veranear en la zona de Cádiz, tenía esa semanita al año de desconexión. No sé, igual va a ser un poco diferente a los últimos ocho o nueve años ahora que me conocerá más gente. Pero más allá de esa anécdota, no siento presión por todo lo que viene por delante. Es muy bonito", dijo en una charla para El Confidencial.