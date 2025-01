Rosalía y el "mensaje oculto" detrás de su lazo: ¿Un homenaje hacia a los afectados por la DANA en Valencia?

No nos cabe duda de que Rosalía marca tendencia más allá de la música, también por sus looks, en este último caso por el gigantesco lazo que lució en el último fiestón de Los Javis en su nueva casa de Pozuelo de Alarcón para recibir el año. Según recogen varios medios, entre los invitados estuvieron entre ellos Brays Efe, Macarena Gómez, Ana Rujas, Anne Igartiguru o Diego Ibáñez (de Carolina Durante) con quién cantó con la artista catalana su colaboración Normal.

Sin duda Rosalía ha dado mucho de qué hablar, no sólo por este icónico momento, si no porque lució un espectacular lazo que guarda un gran parentesco con la bandera de España. No obstante, hay muchos que relacionan sus colores con los del símbolo catalán en redes.

La teoría detrás del lazo de Rosalía: ¿un homenaje a Valencia?

Pero, ¿cuál es la realidad detrás de este diseño? ¿Hay algún tipo de mensaje oculto? Según cuenta el periodista Javier de Hoyos, apunta a que no cree que la artista lo lleve por la bandera de España.

"Creo que Rosalía ha elegido este para hacer un homenaje a Valencia. Ella ha estado muy implicada con todo el tema de la DANA", contaba el informador.

Una pieza que recuerda a "la banda de las falleras valencianas. Por lo que yo creo que Rosalía ha querido hacer un homenaje a los valencianos en la fiesta de los Javis", explicaba De Hoyos.

Recordemos que el pasado mes de noviembre la artista de Malamente estuvo junto al equipo de José Andrés y su organización World Central Chicken descargando camiones con alimentos y materiales necesarios en Valencia.

Más allá del motivo por el que la intérprete de La Fama ha elegido este diseño, recordemos que Rosalía ha utilizado en más de una ocasión referencias hacia la cultura española en sus obras artísticas. Uno de los casos más evidentes en el videoclip de Malamente.

Frame del videoclip de 'Malamente' de Rosalía | YouTube Rosalía

Más detalles de lazo qué llevo Rosalía: ¿Cuánto cuesta?

El diseño se puede encontrar la web de Bode, una pieza que imita un lazo victoriano de entre 1840 y 1860 que está compuesta por cintas rojas y doradas. Según cuenta esta marca, "los bordes de la cinta tienen un efecto fruncido, similar a un abanico" cuenta en su descripción. Una pieza que cuesta unos 380 dólares y que está compuesto de algodón en un 52% y un 48% de viscosa.

Bode se trata de una marca fundada en 2016 por Emily Adams Bode, una firma de lujo de origen estadounidense especializada en reciclaje de material antiguo. Según cuenta Vogue, sus prendas las han llevado personalidades como Lorde, Leon Bridges o Erza Miller.