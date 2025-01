Rosalía confirma que sacará disco este 2025

"No quiero que mi música esté condicionada al ritmo tan inmediato de producción actual. El consumo es muy fuerte y mucha música se crea con inmediatez. No me siento cómoda haciéndola así, necesito mis tiempos para entregar algo con sentido y honesto". Esas eran las palabras de Rosalía hace un par de años sobre los ritmos de composición y la velocidad a la que se consume la música hoy en día.

Con esta máxima, no es de extrañar que la artista de San Esteve de Ses Rovires esté tomándose su tiempo para fabricar el que será su cuarto álbum de estudio. R4 llegará este 2025 en medio de una expectación masiva.

Cuando el disco vea por fin la luz, habrán pasado tres años desde que Motomami (2022) irrumpió en la industria para poner sobre la mesa una nueva forma de crear, componer y producir. Un disco con el que explotó el erotismo que despierta su raíz hispana bajo la mirada yankee. Un collage de géneros y estilos que van desde el kinkilleo cani de Chicken Teriyaki hasta la elegancia de una balada como Sakura. Antes llegaron El Mal Querer (2018), el TGF que la puso en el punto de mira, y Los Ángeles (2017), su primera incursión en la música profesional de la mano de uno de los grandes, Raul Refree.

Deseo para 2025: "Sacar nuevo disco"

La confirmación del nuevo disco llegó solo unas horas después de tomar las tradicionales 12 uvas.

El mismo día 1 de enero, Rosalía compartía una lista de logros del pasado 2024 y un par de deseos para el año que entra. El más importante: "Sacar nuevo disco". Una afirmación que pone de relieve que su nuevo trabajo está cada vez más cerca. "Estuve tanto en el estudio que conseguí un tono de piel crepúsculo", añadía en el mismo inventario anual.

R4, el álbum que le está rompiendo la cabeza a Rosalía

La cantante hizo un guiño a su próximo álbum en su disfraz de Halloween. En un homenaje a la portada del último disco de Magdalena Bay, Imaginal Disk, la cantante se incrustó un CD en la frente que llevaba escrito el título provisional e inventado del que todo el mundo habla: R4.

Si lo interpretamos de manera literal, no caben dudas del significado: la nueva música está clavada en su mente y hasta que la libere solo le pertenecerá a ella.

Tiempo, afinación y composición... Desde julio de 2023

Si nos basamos en sus últimos lanzamientos, podemos suponer que Rosalía se metió de lleno con la composición de R4 en junio de 2023. Esa fue la última vez que Rosalía publicó una canción en solitario, Tuya. Desde entonces, solo colaboraciones: Oral con Björk, New Woman con Lisa y Omega con Ralphie Choo.

Además, haciendo una línea del tiempo en base a lo que ha ido publicando en sus redes sociales, podemos comprobar que la cantante lleva sumergida en el estudio desde hace, al menos, un año. En un storie que se grabó a sí misma a finales de diciembre, se podía leer en la pizarra "time (tiempo) tune (afinación) y compo (composición)". No cabe duda de que está trabajando duro... Y la información va llegando a cuenta gotas.

Pocos días antes, ella misma compartía en su cuenta de Instagram una imagen indescifrable para cualquier mortal... Salvo los que trabajen en producción musical. Ellos podrán deducir la cantidad de capas que tiene el proyecto que se ha creado.

En buenas compañías

Según Deuxmoi, un medio francés digital, la cantante estuvo compartiendo estudio con la cantante Kate Bush a mediados de noviembre.

Hace 13 años que la intérprete de Army Dreamer no publica un disco de estudio, pero su música sigue más viva que nunca. Hace unos años y gracias al mega éxito de Stranger Things, su tema Running up that hill, editado en 1985, recuperó el número 1 en las listas de lo más escuchado en el mundo.

Las letras... Un misterio

Aunque su vida personal ha cambiado mucho desde que publicó Motomami — ruptura con Rauw Alejandro, affair con Jeremy Allen White— se desconoce qué temática tendrán las letras de sus nuevas canciones.

Es cierto que cabría esperar un disco de desamor, pero Rosalía ha demostrado que ella hace lo que siente sin importarle lo que el público espera de ella. Hace meses, los fans empezaron a elucubrar sobre esto a raíz de lo que estaba escrito sobre una televisión que relacionaba sentimientos con comportamiento. En una columna se podían leer cosas como pena, rabia, dolor, impotencia y en la otra bloqueo, pasividad, apoyo o tristeza, entre otras.