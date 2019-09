Rosalía tiene un truco para no hacer el ridículo cuando tu 'crush' te deja en "visto"

La cantaora catalana ha compartido con sus seguidores de Twitter una reflexión que esconde un trucazo para no perder la dignidad cuando tu 'crush' te deja en visto en las redes y quieres volver a escribirle. ¡La Rosalía tips!

A todos nos han dejado 'en visto' alguna vez. Y quien diga que no, miente. El temido 'tick azul' es el primer síntoma de poco interés con nuestro interlocutor, pero Rosalía no se rinde fácilmente. Si su crush no le hace caso en una app, se pasa a otra.

Prácticamente la mayoría de los mortales tienen más de un perfil en Internet. Habemus WhatsApp, Facebook, Instagram, Snapchat... Existen un sinfín de posibilidades para iniciar una conversación pero... ¿Qué hacemos cuándo esa persona que nos gusta ignora nuestros mensajes?.

"Cuando el/la q te gusta te deja en leído y vas combinando apps para abrirle y no perder del todo la dignidad", escribía Rosalía en un tuit que ya alcanza más de 36 mil 'me gusta'.

Efectivamente. Si tu crush no te contesta en Whats, puedes responderle una historia de Instagram, y si por ahí tampoco hace caso... ¿Por qué no mandarle un gif por Facebook?. Así, en vez de retomar esa conversación en la que te han dejado en visto, cambias de escenario e inicias una nueva charla... ¡Que puede terminar en boda! ¡La esperanza es lo último que se pierde!