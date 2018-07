Salen a la luz unas fotos de Taylor Kinney, el prometido de Lady Gaga, completamente desnudo

Que guardadito se tenía Lady Gaga el espectacular torso de su prometido Taylor Kinney . Las fotos que ya han dado la vuelta al mundo, muestran a un Taylor jovencito, con un torso para caerse la baba y muy sexy aunque con un toque tímido. ¡Parece que no ha roto un plato! Las fotos son de la época de cuando el actor se dedicaba a la moda y a los videoclips … Lady Gaga , que está curada de espanto, debe estar súper orgullosa de su hombre.

El prometido de Lady Gaga, Taylor Kinney, se convierte en el nuevo fenómeno viral tras la publicación de unas fotos subiditas de tono y de las que todavía no se sabe ni autoría ni fecha. Queda claro que todo famoso tiene un pasado oscuro que siempre ve la luz.

La que no debe de estar muy preocupada es su futura esposa, que seguramente lo tenga más visto que el tebeo y, por lo que conocemos de ella, le gusta la provocación, por lo que estas fotos no ha debido alterarla demasiado. La 'Mother Monster' debe estar orgullosa de su hombre, que aunque ya no se dedique al mundo de la moda, esas fotos hacen de su torso su bandera dejando poquito para la imaginación.

El actor de 'Chicago Fire' posa para la cámara con cara de corderito, muy sensual y con un punto de timidez que lo hace súper sexy. Parece ser que estas fotos se hicieron cuando Kinney era modelo de videoclips y realizaba anuncios publicitarios.