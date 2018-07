El San Valentín solidario de Britney Spears

Britney Spears sigue llenando en cada show de su residencia en Las Vegas, a finales del año pasado empezó su relación con Charlie Ebersol y disfruta de sus dos hijos con su nueva estabilidad.

Teniéndolo todo a su favor la cantante quiere celebrar este San Valentín con una iniciativa muy solidaria. Britney te pide que compres una camiseta conmemorativa del día de los enamorados en su Piece Of Me de Las Vegas y los beneficios íntegros de las ventas irán destinados a una fundación contra el cáncer.

La intérprete de Work Bitch te lo explica en su Twitter:

Let's spread the Valentine's Day love a little farther this year. Giving away 100 signed T's today to benefit @NVCCF! pic.twitter.com/KWSx6qWMqF