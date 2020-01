Selena Gomez en topless para 'V Magazine'

SUBE LAS TEMPERATURAS

Selena Gomez es la portada de la revista 'V Magazine'. La artista ha posado en topless, con unos shorts mini y de forma muy sugerente. Viendo las fotos, seguro que a más de uno se le caerá la baba, incluso a su ex Justin Bieber. Por otro lado Zedd podrá presumir de novia, no se puede negar que la sesión es espectacular. Sele ha dejado poco para la imaginación, y parece ser que esto es una adelanto de lo que será su próximo vídeo para la canción 'I want you to know' junto a Zedd.