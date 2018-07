Shakira hace historia al conseguir más de 100 millones de seguidores en Facebook

La artista colombiana Shakira ha sido la primera persona en traspasar la barrera de los 100 millones de seguidores en Facebook. Sin duda su presencia en los actos del mundial de fútbol de Brasil ha favorecido a aumentar el número de 'me gusta' en Facebook hasta convertirla en historia. ¿Quién será el próximo en conseguirlo?

La cantante Shakira se ha convertido en la primera persona más de 100 millones de 'me gusta' en Facebook. La famosa red social tiene un billón de usuarios así que una de cada 10 personas es fan de la colombiana. Esperemos que todos los aficionados de la página no se presenten en un mismo concierto, más que nada porque no cabrían. En total, los seguidores de Shakira llenarían 1.359 veces el mítico estadio de Maracaná y si se uniesen en una cadena humana darían la vuelta al mundo cuatro veces.

¿Cómo son los fans de Shakira en Facebook? Para celebrar el acontecimiento la página ha publicado un vídeo resumen de estos años en Facebook y una infografía con las estadísticas de los seguidores. Las mujeres predominan representando el 57% de los fans y los jóvenes son el público que prefiere a la artista de éxitos como Waka Waka o Suerte ya que el 44% tiene entre 18 y 24 años. Sorprendentemente las ciudades que acumulan más ciudadanos aficionados a Shakira no están en Colombia, la primera es Ciudad de México seguida de El Cairo y Estambul.

A lo largo de su trayectoria en Facebook la publicación que más han compartido sus seguidores no es una fotografía que salga ella sino una foto de Piqué besando a un recién nacido Milán. Sí sale Shakira en la publicación que más ha gustado, salía la artista junto a un balón en el césped del estadio de Maracaná pocas horas antes de la final del Mundial de Brasil entre Alemania y Argentina. La imagen logró más de 3,5 millones de 'me gusta' en 4 días.

¿Quién será el próximo artista en llegar a esta cifra? De momento, Eminem es el que tiene más posibilidades con más de 92 millones de seguidores, después su compañera en Love The Way You Lie, Rihanna, roza ya los 90 millones de fans en esta red social.