Ed Sheeran explica por qué 2022 ha sido el año más duro de su vida: "No quería vivir más"

Ed Sheeran ha sufrido mucho durante los últimos años de su vida, sin embargo, nada se compara a lo que ha tenido que pasar durante 2022.

El cantante británico ha dado una entrevista en Rolling Stone y ha explicado cómo le han afectado varios episodios como muertes o consumo de drogas. El primer momento en el que sintió que su vida dejaba de tener sentido fue cuando en febrero de 2022 murió uno de sus mejores amigos Jamal Edwards. El artista falleció por un infarto después de consumir grandes cantidades de alcohol y droga.

La muerte de Jamal Edwards

Tras esto, se dio cuenta que "no quería superar" esta muerte y llegó al punto de "no querer vivir más". "Estás atrapado en las olas y te ahogas. Estás sumergido en esto. Y no puedes salir de ello", ha reflexionado. De hecho, sintió mucha vergüenza por "parecer egoísta, sobre todo siendo padre. Me sentía muy avergonzado".

Además, el intérprete de Shape of you estuvo varios años coqueteando también con las drogas, aunque su mujer, Cherry Seaborn, estuvo detrás de él para ayudarle a dejarlo. Cuando se encontraba embarazada de su primera hija, le obligó a que todo esto se quedara atrás.

"Recuerdo estar en un festival como, mis amigos lo hacen y no puede ser tan malo. Y después se convierte en un hábito que haces una vez a la semana y después día a día, y después dos veces al día", ha hecho memoria. "Mi mujer estaba a punto de dar a luz a Lyra y me dijo 'si rompo aguas, ¿de verdad quieres que otra persona me lleve al hospital? Y es cuando hice click. Era como, 'no, no quiero eso'".

El tumor de Cherry Seaborn

Su relación con Cherry atravesó el año pasado otro bache después de que a ella le diagnosticaran un tumor cuando se encontraba a punto de dar a luz a su segunda hija Jupiter: "Te sientes tan impotente. No hay nada que puedas hacer al respecto".

Afortunadamente, se sometió a una cirugía el pasado mes de junio y pudo recuperarse de esto.

Pero ha habido un tercer problema del que se percató: un desorden alimenticio. Tras dejar las drogas, empezó a darse cuenta de que no tenía el cuerpo normativo que la industria musical suele tener de modelo: "Soy muy consciente, pero te metes en una industria en la que eres constantemente comparado con todos los pop star".

"Estaba en plena ola de One Direction, y era como, ¿por qué no tengo tableta?, y era como, oh porque amas los kebabs y la cerveza. Después haces canciones con Justin Bieber y Shawn Mendes. Toda esta gente tiene una figura fantástica, y yo estaba como, ¿por qué estoy tan gordo?", ha exclamado.