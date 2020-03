Sofia Richie habla de su relación con Justin Bieber

Sofia Richie siempre se ha mostrado muy discreta sobre su nueva relación con Justin Bieber, pero gracias a una sesión de fotos y entrevista con Billboard nos enteramos de cómo se siente al lado del joven cantante.

“Tenemos una relación especial”, dijo la joven de 18 años sobre Bieber. “Es muy fácil hablar con él y eso es difícil de encontrar en la gente de Los Ángeles”, destacó.

Respecto a todos los haters, a la modelo parece no importarle mucho los comentarios que han soltado en el Instagram de Bieber. "No, no me molesta mientras yo sea feliz", añadió.

Durante la sesión de fotos para la revista también añadió lo siguiente: “Me encanta modelar porque puedo ver todo lo que me inspira”, le dijo a Billboard. “Luego voy a casa y diseño”, reveló la joven.