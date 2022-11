Tamara Falcó se pronuncia sobre cómo es su relación actual con Íñigo Onieva

Te interesa Operación reconquista: qué ha hecho Íñigo Onieva con el anillo de compromiso que regaló a Tamara Falcó

Ya han pasado unas cuantas semanas desde que se filtraron unas imágenes de Íñigo Onieva besándose con una chica en el festival Burning Man, lo que supuso que Tamara Falcó rompiera inmediatamente su compromiso con él y le pidiera que se fuera de su casa.

Durante este tiempo, la marquesa de Griñón ha tenido tiempo para reflexionar y ha estado ocupada con su viaje a México para participar en un congreso ultracatólico así como para participar como voluntaria en una peregrinación a Lourdes.

En su última aparición ante los medios, la hija de Isabel Preysler ha reconocido que ahora mismo se encuentra de buen humor: "Ha pasado un tiempito, he estado con mi hermana en Doha, me lo he pasado pipa, he estado de concierto y era la primera vez que bailaba".

Tamara Falcó e Íñigo Onieva // GTRES

Tamara Falcó desvela si quiere una nueva pareja

"Yo tenía una vida estupenda, no tengo por qué cambiar de vida. A mí mi vida me encantaba. Mi vida no está definida por una pareja", ha dejado claro Tamara, cerrando cualquier puerta a tener una relación ahora mismo: "Yo estoy bien sola, solamente pienso en mi futuro".

Del mismo modo, ha apuntado que no mantiene a día de hoy ninguna relación con Íñigo por "prescripción facultativa" y ha contado que se ha cambiado el número de teléfono.

"Yo creo que lo he llevado que podría haber sido peor, evidentemente he llorado, evidentemente ha habido momentos malos, momentos en los que no sabía lo que había sucedido o por qué", ha confesado la celebrity.

Al final, como pasa en cualquier relación que termina mal, Tamara Falcó solo ha necesitado un poco de tiempo para pasar página y poder ser feliz de nuevo.