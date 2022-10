Tamara Falcó y la tía de Íñigo Onieva se vuelcan en la fe y viajan juntas a Lourdes

Tamara Falcó sigue con una apretada agenda social para pasar página y superar cuanto antes su dura ruptura con Íñigo Onieva . Ahora, la celebrity ha decidido centrarse en su fe y peregrinar a Lourdes junto a la tía de su ex.

Tamara Falcó ha necesitado unas semanas después del duro golpe que le asestó la vida tras conocerse la infidelidad de su exprometido Íñigo Onieva en el festival Burning Man.

La celebrity ha estado muy ocupada, ya que primero viajó a México para participar en un Congreso Internacional de Familias en el que llegó a generar varias polémicas por ciertos comentarios que hablaban de las "diversas sexualidades". Después de esto, la hija de Isabel Preysler ha emprendido un nuevo rumbo.

La semana pasada, no acudió a su sección habitual en El Hormiguero y Pablo Motos explicó que estaba de viaje: "Tamara no está aquí porque está de viaje, pero no puedo decir el lugar en el que está porque se llena de paparazzis".

Días más tarde, ya se conoce donde ha estado Tamara Falcó: ha viajado a Lourdes con la tía de Íñigo Onieva, Natalia Onieva Segovia. Ambas han sido voluntarias con la Hospitalidad de la Virgen de Lourdes de Madrid y han participado en las distintas actividades como homilías o eventos de grupo.

La "única" experiencia de Tamara Falcó en Lourdes

"Gracias a la hospitalidad de Madrid por brindarme esta oportunidad única de peregrinar a Lourdes. ¡No la voy a olvidar jamás y espero que sea la primera de muchas! Vuelvo a Madrid feliz", ha puesto Tamara en Instagram, donde ha compartido varias imágenes de su viaje.

La celebrity aparece en estas fotos vestida con el uniforme de esta Hospitalidad, que es una bata azul marino, un delantal y cofia blancos y varias medallas.