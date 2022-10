Operación reconquista: qué ha hecho Íñigo Onieva con el anillo de compromiso que regaló a Tamara Falcó

El pasado 23 de septiembre Íñigo Onieva hincó rodilla mientras Tamara Falcó cenaba "sopa de ayuno". El empresario le pidió matrimonio a Tamara Falcó dentro de la intimidad de su casa. Ella lucía unas mallas negras y no se lo pensó cuando contestó que sí. Acto seguido, Onieva sufría un pequeño desvanecimiento por la tensión y los nervios del momento. ¿Sería un mal augurio de lo que estaba por venir?

Apenas 24 horas después de anunciar a bombo y platillo su compromiso en las redes sociales, el vídeo de Íñigo Onieva besando a otra mujer en el festival Burning Man hacía saltar todo por los aires. El empresario lo negó primero, lo confesó después y terminaba pidiendo perdón públicamente. Por otro lado, Falcó se mostraba rotunda y viralizaba que le daba igual que hubiese sido solo "un segundo en el metaverso".

Casi 15 días de ruido mediático y un sinfín de titulares sobre la ya expareja terminaban con ambos poniendo tierra de por medio para calmar las aguas. Por un lado, Tamara peregrinaba a Lourdes para rezar a la Virgen y por otro Íñigo Onieva visitaba Estambul junto a su madre, Carolina Molas, que también se recupera estos meses de una ruptura sentimental. Este mismo verano rompió su relación con su segundo marido, José Ignacio Guadamilllas.ç

Aunque fueron motivos profesionales los que los llevaron hasta la capital turca, madre e hijo aprovecharon para visitar lugares tan emblemáticos como la Catedral de Santa Sofía. Se camuflaron entre la multitud como dos turistas más.

Operación reconquista: Íñigo busca el perdón de Tamara

Íñigo Onieva no quiere renunciar a su compromiso y su objetivo es que Tamara Falcó le perdone. De esta manera, el relaciones públicas ha puesto en marcha ya algunos movimientos para reconquistar a su ex pareja.

Según informa la revista Hola, Íñigo ha hecho un importante encargo a Reposi, la joyería en la que adquirió el anillo de compromiso por 15.000 euros. Se trata de una pieza elaborada en oro blanco, con tres diamantes de talla pera engarzados, de 0,3 quilaques cada uno.

Ílñigo Onieva ha pedido que "custodien y transformen" la sortija que regaló a Tamara como prueba de su amor para que se convierta en un símbolo. Quiere que el anillo cambie y se haga más fuerte y grande, como espera que ocurra con su relación.

Tal y como muestran las imágenes publicadas en la edición en papel de la revista Hola, el exnovio de la marquesa de Griñón se reunió en un céntrico hotel de Madrid con dos de los empleados de la joyería.

No se sabe cuándo ni de qué manera pretende Onieva entregar este nuevo anillo a Tamara Falcó, pero en el caso de que esta lo rechace ya no cabría posibilidad de devolución. "No se admitirá la devolución de ningún producto que haya sido personalizado a petición del cliente o presente signos de desgaste, daño o manipulación, o cuya etiqueta de seguridad, en su caso, haya sido retirada", reza la firma en su página web.