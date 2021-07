Tania Llasera reivindica la aceptación de su cuerpo pocos días después de que la llamasen "gorda traicionera"

Hace unos días publicaba un texto en el que señala que "da igual lo que hagas" porque "en redes sociales van a hablar, comentar y criticar". La presentadora está acostumbrada a recibir todo tipo de mensajes: buenos, malos, positivos, negativos... Pero haber adelgazado un puñado de kilos ha despertado críticas un tanto particulares.

La llamaban "gorda traicionera" por haber apostado por su salud después de señalar en numerosas ocasiones que no pasaba nada por no tener un cuerpo normativo. En definitiva: que si engorda porque engorda, que si adelgazada porque adelgaza... Tania tenía razón en su reflexión, da igual lo que hagas que en las redes sociales habrá debate sobre ello.

"Que si estás hecha blandiblu, que si lo dicen por tu bien, que si eres una ‘gorda traicionera’ por que has adelgazado, o ‘te has dejado’ porque has engordado"

"Por favor, entérese el mundo entero: Me gusto, me caigo bien, soy buena gente. Mi cuerpo es mío, no es vuestro"

Consciente de que es una persona pública que decide exponerse por voluntad propia en las redes, Llasera ha dedicado su última publicación al "bodyaceptance", o lo que es lo mismo, la aceptación del cuerpo. "Oda a mi cuerpo, que me gusta casi todo de mi. No es perfecto, ni tiene que serlo, porque no somos ornamentos, las mujeres somos más que una imagen, somos personas y nuestro cuerpo es nuestro instrumento: para vivir, gozar y disfrutarlo sea como sea", escribía en la descripción de un vídeo en blanco y negro donde la vemos bailar y presumir ante la cámara.

"Oda a mi cuerpo, que me gusta casi todo de mi. No es perfecto, ni tiene que serlo, porque no somos ornamentos, las mujeres somos más que una imagen"

"A disfrutar el verano. #aceptando lo que tenemos, no pensando en lo que no tenemos. #bodyacceptance #aceptación lo primero!", exclamaba.