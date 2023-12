Taylor Swift rompe su silencio sobre Travis Kelce: "Cuando fui al primer partido, ya éramos pareja"

A mediados del pasado septiembre saltó a los medios su imagen en un partido de fútbol de él y la noticia acaparó todos los medios: Taylor Swift y Travis Kelce estaban juntos.

Su cita en el estadio Arrowhead para ver el partido de los Kansas City Chiefs, equipo del que forma parte Kelce, hizo a todos testigos de la euforia y autenticidad de la cantante viendo jugar a su chico, que estaba acompañada de la madre de la estrella de la NFL Donna. Desde entonces, las apariciones juntos en tono cariñoso y la asistencia de la intérprete de Midnights a los partidos de su novio se han sucedido sin parar, de forma que el avance de la relación se ha desarrollado públicamente.

A pesar de la discreción que caracteriza a Taylor a la hora de hablar de amores, la artista se ha abierto sobre el comienzo y la relación que mantiene con el jugador de fútbol americano Travis Kelce, tras separarse a principios de año del actor y compositor Joe Alwyn -con el que estuvo seis años- en su entrevista para Time, con motivo del nombramiento de la revista, que la ha seleccionado como Persona del Año por la enorme influencia que ha demostrado tener a nivel mundial.

"Todo empezó cuando Travis, de forma muy adorable, me echó la bronca en su podcast. Empezamos a salir justo después. Así que pasamos mucho tiempo sin que nadie lo supiera, cosa que agradezco, porque llegamos a conocernos", ha admitido la cantante.

El deportista conduce New Heights, un proyecto de podcast que tiene con su hermano, Jason Kelce. En uno de los programas, Travis hablaba de que intentó darle su número a la artista cuando asistió a uno de los shows de The Eras Tour. Así que, todo indica que la insistencia del jugador desde su programa llegó (y caló) a la intérprete.

"Cuando fui al primer partido, ya éramos pareja. Creo que algunas personas piensan que vieron nuestra primera cita en ese partido... Nunca seríamos tan psicóticos como para lanzarnos a una primera cita", ha aclarado. "Cuando dices que una relación es pública, eso significa que voy a verle hacer lo que le gusta, que estamos dando la cara el uno por el otro, que hay otras personas y que no nos importa. Lo contrario es que tienes que esforzarte mucho para que nadie sepa que estás saliendo con alguien. Y simplemente estamos orgullosos el uno del otro", ha explicado Taylor.

Sobre su exposición en los partidos de Kelce, Taylor reconoce que no entiende cómo averiguan dónde está. "Hay una cámara como a media milla de distancia, y no sabes dónde está, y no tienes ni idea de cuándo te pone la cámara en la retransmisión, así que no sé si me muestran 17 veces o una. Sólo estoy ahí para apoyar a Travis", aclaraba.(Un partido al que asistió en octubre fue el programa dominical más visto desde la Super Bowl).

Sin querer, la cantante parece haber descubierto un nuevo y atractivo entretenimiento: "El fútbol americano es increíble. Me lo he estado perdiendo toda la vida".