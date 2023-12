"Kim Kardashian editó la llamada para hacerme parecer una mentirosa": los siete titulares más impactantes de Taylor Swift a 'Time'

Taylor Swift termina 2023 como la persona más importante del año para la revista Time.

El título, que la propia revista define como un nombramiento que destaca la "vida y obra de una persona, pareja, grupo, idea, lugar o máquina que, para bien o para mal, haya tenido mayor influencia hayan tenido en los eventos del año", eligió a la cantante estadounidense de masas este 2023, año en el que la artista de 33 años se ha hecho dueña de la industria musical y se ha convertido definitiva y oficialmente en la mejor ​contadora de historias, a través de su música.

Más allá del mérito, la de Pensilvania charló con calma con el medio e hizo un repaso por toda su carrera, incluyendo las subidas y bajadas. Una artista country que comenzó con mucha ilusión y fue devorada por grandes discográficas y estrellas consagradas. Se llevó la fama de 'manipuladora' y 'serpiente' y la opinión pública la condenó. Un productor vendió sin su consentimiento sus primeros seis discos y -tras una dura batalla legal- consiguió el permiso para regrabarlos.

Taylor Swift es la viva imagen de la constancia. Ha experimentado momentos muy duros y siempre ha sido capaz de respirar profundamente y seguir adelante. En la entrevista, habla sobre estos temas y mucho más. Te contamos los titulares más sorprendentes que ha dejado.

"Los seis meses anteriores, corría en la cinta y cantaba el setlist en voz alta"

Taylor comenzó el pasado mes de marzo su gira The Eras Tour, en la que repasa sus diez discos durante tres horas y con 16 cambios de vestuario. Requiere de mucho aguante para no cansarse y ha revelado que empezó a entrenar seis meses antes de arrancar.

"Sabía que esta gira era mucho más difícil que cualquier cosa que hubiera hecho antes", ha contado. "Todos los días corría en la cinta y cantaba la lista completa en voz alta. Rápido para canciones rápidas y trote o caminata rápida para canciones lentas", ha confesado.

Taylor Swift, en un concierto de The Eras Tour

Además, tres meses de clases de baile para "meterla en sus huesos": "Quería ensayar tanto que pudiera hacer el tonto con los fans y no perder el hilo de mis pensamientos". De hecho, se esforzó mucho en esto porque "aprender coreografía no es mi fuerte".

"Subiré al escenario aunque esté enferma, herida o con el corazón roto"

Conseguir entradas para ver a Taylor es casi imposible. Ticketmaster petó ante la avalancha de fans y muchos se han quedado en todos los países a los que va sin ticket. Ella es consciente de esto y ha asegurado que nunca decepcionará a los asistentes, pase lo que pase.

"Sé que voy a subir a ese escenario ya sea que esté enferma, herida, desconsolada, incómoda o estresada. Eso es ahora parte de mi identidad como ser humano. Si alguien compra una entrada para mi espectáculo, lo tocaré a menos que tengamos algún tipo de fuerza mayor", ha mantenido.

Eso sí, su cuerpo nota los efectos de sus conciertos: "Cada vez que doy un paso, mis pies crujen, crujen, crujen por bailar con tacones".

Cuando llegan los días de descanso, los aprovecha bien y no hace nada: "No salgo de mi cama excepto para buscar comida, llevarla a mi cama y comerla allí".

"Me di cuenta de que los sellos discográficos se esforzaron para reemplazarme"

2009 fue un año agridulce para ella. La industria empezó a reconocerla como una artista importante al entregarle el premio Mejor Video Femenino del Año por You Belong With Me, aunque Kanye West interrumpió en el escenario para decir que no se lo merecía y tendrían que habérselo dado a Beyoncé.

La intérprete de Lover se dio cuenta que "todos los sellos discográficos estaban trabajando activamente para intentar reemplazarla" y fue muy lista: "Pensé en cambio, reemplazarme primero con un nuevo yo. Es más difícil acertar en un objetivo en movimiento".

"Cuando un artista es lo suficientemente maduro como para afrontar psicológicamente el trabajo, normalmente te echan a los 29 años. En los años 90 y 2000, parecía como si la industria musical simplemente dijera: 'Está bien, tomemos a un grupo de adolescentes, arrojémoslos al fuego y veamos qué pasa'. Para cuando hayan acumulado suficiente sabiduría para hacer su trabajo de manera efectiva, encontraremos nuevos adolescentes'", ha manifestado.

"No salí de una casa de alquiler durante un año y tenía miedo de recibir llamadas"

En 2016, Kanye lanzó el tema Famous, donde dedica unas desagradables palabras hacia ella: 'Creo que Taylor y yo podríamos tener sexo algún día. ¿Por qué? Yo hice famosa a esa perra'. El rapero lo justificó asegurando que había hablado con ella para contárselo y que le había parecido bien, algo que ella negó desde el principio.

Kim Kardashian, la mujer de West, filtró el vídeo de aquella conversación que terminó volviéndose en contra: West y Swift hablaron, lo que él no le contó fue que la iba a llamar ‘perra’ y que creía que ella se hizo famosa por él.

En ese momento, Taylor reconoció que "le quitaron su carrera".

"Tienes un marco totalmente fabricado, en una llamada telefónica grabada ilegalmente, que Kim Kardashian editó y luego publicó para decirle a todos que yo era una mentirosa", ha asegurado, contando que la hundió psicológicamente y dio un giro a su vida.

"Me mudé a un país extranjero. No salí de una casa de alquiler durante un año. Tenía miedo de recibir llamadas telefónicas. Alejé a la mayoría de las personas en mi vida porque ya no confiaba en nadie. Caí muy, muy duro", ha afirmado.

"Mis discos fueron vendidos a alguien que los quería por razones nefastas"

En 2018, Taylor se cambió de discográfica porque en la que se encontraba entonces -Big Machine- controlaba los derechos de sus canciones y ella quería ser propietaria de su música. Al intentar comprarla, se llevó la noticia que su catálogo fue vendido a Scooter Braun: "Alguien que me odia me quitó el trabajo de mi vida".

"Con lo del Scooter, en mi opinión, mis maestros fueron vendidos a alguien que los quería activamente por razones nefastas. Me quedé muy impresionada por la venta de mi música y a quién se la vendió. Pensé: 'Oh, ahora me derrotaron'. Eso es todo. No sé qué hacer'", ha dicho.

Fue Kelly Clarkson la que le recomendó que volviera a grabar sus primeros discos, lo que le pareció una idea rara: "Mi padre también me lo decía. Los miraba y decía: '¿Cómo puedo hacer eso?' Nadie quiere rehacer sus deberes si, de camino a la escuela, el viento se lleva la libreta".

Taylor todavía se acuerda de la jugarreta de Scooter, pero no va a intentar hundirlo: "He aprendido que no tiene sentido intentar activamente, entre comillas, derrotar a tus enemigos. La basura se saca sola cada vez".

"Mi respuesta a cualquier cosa que suceda, buena o mala, es seguir haciendo cosas. Sigue haciendo arte", ha mantenido.

"Beyoncé enseñó a los artistas a desafiar las prácticas comerciales arcaicas"

Desde la polémica con Kanye en 2009, la industria ha intentado enfrentar a Taylor y Beyoncé. Incluso este 2023 las dos arrasaron con sus giras, The Eras Tour y Renaissance Tour, respectivamente. Ellas fueron claras y acudieron al estreno de sus películas juntas para mostrar que no compiten ni son rivales.

La de Pensilvania solo tiene palabras bonitas hacia Queen B: "Ella es la joya más preciosa de una persona: cálida, abierta y divertida. Es una gran disruptora de las normas de la industria musical. Ella enseñó a todos los artistas cómo cambiar la situación y desafiar las prácticas comerciales arcaicas".

Está bastante enfadada porque este año ha habido muchas giras y solamente las compararon a ellas: "Hubo muchas giras por estadios este verano, pero las únicas que se compararon fuimos Beyoncé y yo. Claramente es muy lucrativo para los medios y la cultura enfrentar a dos mujeres, incluso cuando esos dos artistas en cuestión se niegan a participar en esa discusión".

"Reputation es un momento gótico-punk de ira femenina"

Cuatro de sus seis primeros discos ya han sido regrabados y todo apunta a que el próximo que verá la luz será Reputation, el sexto. Salió en 2017 tras la polémica con Kanye y Kim y en él se apropia de la palabra 'serpiente', que usaron mucho contra ella en esa época.

"Es un momento gótico-punk de ira femenina por ser atacada por toda una estructura social. Creo que mucha gente lo ve y dice: Serpientes enfermas y luces estroboscópicas", ha dicho entre risas. Ella promete que las canciones nuevas del álbum "serán fuego".

