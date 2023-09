Taylor Swift, de citas con el jugador Travis Kelce, que le intentó dar su número durante el Eras Tour

Quien la sigue la consigue... O eso dicen.

Taylor Swift y el jugador del Kansas City Chiefs podrían estar conociéndose. Así lo informa una fuente cercana a la incipiente pareja al medio estadounidense The Messennger, que desvela que la cantante y el deportista "han estado saliendo tranquilamente".

Un romance que podría haber cuajado tras la insistencia de Travis Kelce, que intentó darle su número a la artista aprovechando que asistió de público a uno de los shows de The Eras Tour.Él mismo lo contó en New Heights, el podcast que tiene con su hermano, Jason Kelce.

El jugador de béisbol quería conquistar a Taylor e incluso fabricó en su casa una de las pulseras intercambiables que los fans llevan a los conciertos.

"Me decepcionó que ella no habla antes o después de sus shows porque tiene que guardar su voz para las 44 canciones que canta, así que me sentí un poco herido por no poder entregarle una de las pulseras que hice para ella", explicó Kelce en el podcast.

En aquel momento consiguió que Taylor cogiese el recado pero, según parece, su interés habría llegado hasta los oídos de la artista, que terminó aceptando su proposición de verse y conocerse de manera íntima.

Habrá que esperar a ver cómo se desarrollan las citas -que han tenido lugar en Nueva York- para afirmar si entre ellos está creciendo una relación sólida. Hace solo unos meses se conocía la ruptura de la artista con Joe Aldwyn tras seis años de relación.

De momento, lo que sí está claro es que Taylor Swift está sumergida en sus triunfos profesionales. Este mismo martes se llevaba nueve de los once Premios MTV VMAs a los que estaba nominada, siendo la gran ganadora de la gala, con reconocimientos en las categorías más importantes: Mejor Canción, Mejor Álbum, Mejor Vídeo y Mejor Artista, entre otros.