"Tenemos la piel muy fina": la respuesta de Mägo de Oz a Vilagarcía de Arousa por la cancelación de su concierto

Mägo de Oz carga contra el Ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) por la cancelación de su concierto después de que la banda haya insultado a Pedro Sánchez y haya compartido un alegato sobre las drogas y la prostitución. "No vamos a permitir ningún chantaje", dice el grupo en su comunicado.

Mägo de Oz ha respondido al Ayuntamiento de Vilagarcía de Arousatras la cancelación del concierto previsto para el 19 de agosto, dentro del programa de sus fiestas. A través de un comunicado publicado en redes sociales, la banda ha aludido a una "defensa a ultranza de ideas progresistas" en su música y cargado contra la decisión tomada: "Tendrán que defenderla ante los demás ciudadanos".

El gobierno local de Vilagarcía, del PSOE, anunció el miércoles 23 de julio la cancelación de la actuación de la banda tras una polémica abierta días atrás. Esta se originó cuando el guitarrista de Mägo de Oz, Víctor de Andrés, durante una actuación en la localidad asturiana de Llanera, insultó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que tildó de "gilipollas". Además, hizo alusión a la trama de Koldo García, José Luis Ábalos y Santos Cerdán diciendo: "Dejad de robarnos, sobre todo la cocaína y las putas".

"No vamos a permitir ningún chantaje, ni lecciones de moralidad por parte de ningún ayuntamiento por unas declaraciones hechas en el contexto de un concierto en clave de sátira y humor no implícito de denuncia social y política", ha argumentado el grupo. En este sentido, Mägo de Oz asegura que siempre ha defendido "ideas progresistas" en su música al hablar del colectivo LGTB+, de personas con síndrome de Down o de la eutanasia.

Mägo de Oz, aunque ve "respetable" la decisión del Ayuntamiento, la ha criticado: "Tendrán que defenderla ante los demás ciudadanos de la localidad de distinta afiliación política, que tienen derecho a unas fiestas libres de polémica, disfrutando del ocio y sobre todo, de la música".

"¡Que hable solo la música!"

Por otra parte, se ha desmarcado de los insultos "a cualquier presidente de España" y ha indicado que estos fueron proferidos "por gente de extrema derecha" desde el público del concierto. Con todo, ha mostrado su "indignación ante tanto político corrupto", sin entender de formaciones políticas.

"A veces tenemos la piel muy fina"

En una postdata al comunicado, Mägo de Oz ha expresado, con sarcasmo, que espera "con ansias y expectación" la prohibición del Ayuntamiento de todas las canciones de música y urbana que "frivolizan ante el sexismo y la cosificación de la mujer".

Ese verbo, "frivolizar", es el que empleó el gobierno local para criticar la alusión a dos cuestiones "tan sensibles" como lo son la prostitución y el consumo de drogas. "A veces tenemos la piel muy fina, señores... ¡Que hable solo la música!", concluye el comunicado de la banda.