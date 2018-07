Todas las actuaciones de los VMA a cappella

Los Video Music Awards de la MTV dejaron muchos momentos para la posteridad,las lágrimas de Beyoncé, el indigente de Miley Cyrus y también actuaciones de los artistas más potentes del momento.Nicki Minaj, Usher o Beyoncé presentaron sus canciones con mucha solvencia o al menos eso lo parece, ahora si quitamos los artificios ¿cómo suenan sus voces? Gracias a que la gala se emite en cinco canales de sonido ahora se puede filtrar sólo la voz, un disgusto para muchos cantantes como por ejemplo Taylor Swift.

De todo el elenco de artistas, la mejor voz si le quitamos el resto de instrumentos es, sin duda, la de Beyoncé, por algo la llaman la reina. También mantienen el nivel Usher, 5 Seconds Of Summer, Rita Ora y Iggy Azalea y Sam Smith. Entre los que no maravillan pero no rompen los cristales están Maroon 5.

La peor parada a micro abierto es Taylor Swift, que cuando canta se ahoga o desafina, el paso del country al pop la ha dejado exhausta. También, Ariana Grande sufre problemas de respiración en Break Free. El trío Nicki Minaj, Ariana Grande y Jessie J queda empañado cuando juntan sus voces, más bien la de Ariana y Jessie porque a la rapera casi no se la escucha.