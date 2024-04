El tremendo susto de Ana Mena cuando casi filtran su nuevo disco por error

Ana Mena está cocinando a fuego lento su nuevo disco.

La artista, que ha tocado techo con Bellodrama, un álbum repleto de hits muy bien valorado por la crítica, ya prepara lo que será su nuevo LP.

Un disco que promete que será "más maduro, menos teen y un poco más sexy". Así lo definía la cantante malagueña en una charla con Esquire, donde añadió que "es más modo noche y no me refiero a modo fiesta. Este es un disco más experimentado, más escarmentado, diría yo". Eso sí, de momento la fecha de lanzamiento y las canciones que lo componen son todo un misterio. Al margen de este futuro proyecto, su próximo estreno será una colaboración con Gale llamada La Razón, que llega a las plataformas este 3 de mayo.

Para ir poniendo la miel en los labios a sus fans, la cantante iniciaba una conexión en directo a través de Instagram desde un estudio de música. Relajada, tumbada en el suelo e improvisando, la cantante cantó de manera inédita este esperado nuevo tema La Razón.

Lo que no esperaba la cantante era que su equipo reprodujese en un volumen considerablemente alto un extracto de una nueva canción. A juzgar por lo nerviosa que se puso, todo a punta a que se trata de un adelanto de este esperado disco.

"¡No, no, no, no, no! ¡Quita eso, quita eso!", exclamó. "Estaba sonando en spoiler de la vida. Estoy en directo en Instagram, colega", decía, entre risas después de llevarse un gran susto.

