Ana Mena canta en directo 'La Razón', su colaboración con Gale, y anuncia la fecha de lanzamiento

Ana Mena está de vuelta. La artista malagueña prepara el lanzamiento de su nuevo disco y calienta motores con el estreno de La Razón, su nueva canción en la que colabora con la cantante puertorriqueña Gale.

La nueva pareja musical desembarca en plataformas este viernes 3 de mayo con una canción que los fans de Ana Mena han podido disfrutar a través de Instagram.

La cantante, que ya interpretó esta canción en un evento reciente, aprovechó su último directo en esta plataforma para interpretar el tema.

El álbum de Ana Mena, cada vez más cerca

Ana Mena ha anunciado la fecha de La Razón mientras prepara el lanzamiento de su nuevo disco, del que dio alguna pista en una reciente entrevista en Esquire.

"Creo que es más adulto, menos teen y un poco más sexy", aseguró la cantante sobre su tercer álbum, que aún no tiene fecha. "Creo que es más modo noche y no me refiero a modo fiesta. Este es un disco más experimentado, más escarmentado, diría yo".