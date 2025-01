La vida personal de Cayetana Guillén Cuervo: su familia de artistas, un marido fotógrafo y su hijo

Cayetana Guillén Cuervo es una actriz y presentadora de televisión conocida tanto por películas como Todo sobre mi madre y Una pistola en cada mano y por series como Segunda enseñanza, El Ministerio del Tiempo y Machos alfa.

Pero más allá de su faceta profesional, cabe destacar el legado artístico que hereda de su familia. Y es que Cayetana viene de una estirpe muy ligada al mundo de la interpretación, por lo que su familia es clave en la cultura de nuestro país.

No obstante, la artista solo pone el foco en su carrera y guarda con discreción todos los detalles sobre la familia que ha formado y su respectiva vida sentimental.

La actriz Cayetana Guillén Cuervo | Gtresonline

La familia Guillén Cuervo

La famosa estirpe comenzó por la unión de los actores Fernando Guillén y Gemma Cuervo. Ambos se convirtieron en rostros muy respetados en la industria audiovisual de nuestro país. De hecho, Gemma Cuervo continúa recibiendo reconocimientos, como el galardón de honor en los Premios Unión de Actores.

Fernando Guillén Cuervo y Cayetana Guillén Cuervo con su madre, Gemma Cuervo | GTRES

Su amor surgió en el teatro, cuando ambos coincidieron en la Compañía Lope de Vega. Así, los dos actores alabados constantemente por las críticas culturales iniciaron una relación que acabó en boda en los años 70 y en una compañía de teatro propia en 1969.

La pareja tuvo tres hijos: Natalia, el también actor Fernando Guillén Cuervo y Cayetana, la menor de los tres.

Los actores Gemma Cuervo y Fernando Guillén junto a sus hijos, Natalia, Cayetana y Fernando, durante unas vacaciones | GTRES

Un amor de décadas

Cayetana comparte su vida con Omar Ayyashi, nacido de Bilbao y de padres palestinos. Ambos se conocieron en los 2000 gracias a varios amigos en común, y su relación ya supera las dos décadas.

En 2005 Cayetana y Omar se casaron en Ibiza, en el municipio de Santa Eulalia. Aunque la actriz se muestra discreta, en varias ocasiones ha expresado en público el amor que siente por su pareja y padre de su hijo, Leo, al que dieron la bienvenida en 2006.

El marido de la actriz estudió en un primer momento Ciencias Empresariales y Administración de Empresas Turísticas, y trabajó en Marketing y Publicidad, pero finalmente se volcó en su verdadera pasión: la fotografía.

Su hijo Leo

Cayetana no suele hablar de su hijo, pero alguna vez ha compartido detalles sobre él ante los medios por ejemplo, en el podcast La futura de la periodista Bibiana Ballbè la intérprete habló de la maternidad y de la familia.

De hecho, se describió a ella misma como "una madraza", aunque tuvo una época en la que no se sentía tan bien por el tiempo que le quitaba el trabajo a su hijo: "Me he sentido muy culpable, he llorado mucho por perderme cosas de mi hijo".

Su hijo ya tiene los 18 años, pero de pequeño vivió sobre todo el impacto de proceder de una saga tan conocida. "De todas las madres, yo era la distinta, y él se siente distinto también, y eso no le viene bien. Le vendrá bien en otro momento. A mí tampoco me venía bien, entonces sé cómo se siente", contó Cayetana.

Por lo pronto parece que Leo no seguirá el legado artístico de su familia, pues ha estudiado Bachillerato tecnológico y no tiene pensado pasar a la interpretación.

Víctima de una agresión sexual

En 2024, Cayetana Guillén Cuervo desveló que había sufrido una agresión sexual cuando tan solo era una niña. Y decidió hablar de ello por primera vez en el documental Mapa a Pandataria: "Nunca había hablado de ello con nadie pero quizá era el momento. Tuve una agresión sexual muy fuerte cuando tenía seis años".

En La Vanguardia dio más detalles de aquello que había sido un secreto toda la vida: “En mí había siempre algo, como ese secreto con el que convives. Estábamos generando Pandataria y le dije a Chevi que nunca había hablado de ello con nadie pero quizá era el momento".

"No pensaba contarlo en el documental pero cuando escuché las declaraciones de mis compañeros, dije: 'Tienes que contarlo'. Lo cuento porque quiero ser justa con mis compañeros, que cuentan toda la mierda que han superado para ser quienes son. De cada diez mujeres, nueve han sufrido agresiones sexuales: forma parte de nuestro mapa emocional", detalló para el citado medio.