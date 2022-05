El vídeo de la estrepitosa caída de Dua Lipa durante un concierto de su gira Future Nostalgia

Dua Lipa recorre Europa este verano con la gira Future Nostalgia, que por fin se hace realidad después de dos años de parones por la pandemia. La cantante estará el próximo 3 de junio en el WiZink Center de Madrid.

Este jueves la artista paraba en Milán, ciudad italiana donde ha tenido lugar el último concierto de su tour. Sobre el escenario y vestida con un mono fucsia ajustadísimo, la artista interpretaba el tema Be The One -buque insignia del álbum homónimo con el que se dio a conocer en Europa- cuando sufrió un desafortunado resbalón.

Tal fue el tropiezo que la artista no pudo aguantar el equilibrio y se precipitó al suelo.

Por suerte, el cuerpo de baile que la acompañaba reaccionó rápido y ayudó a la artista a levantarse. Rápidamente se recompuso y siguió con el show, pero los fans que estaban en primera fila se llevaron un buen susto.