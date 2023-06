El vídeo viral del Rosalía probando snacks de Japón: "Sabe a perfume de churro'"

No es ningún secreto que Rosalía es una gran admiradora de la cultura asiática y todo lo que tenga que ver con ella.

La artista ha ido incluyendo a lo largo de su último proyecto musical MOTOMAMI numerosas referencias, desde la estéticas de videoclips como Candy, pasando por títulos de canciones como Hentai, e incluso en su vida personal: hace unos meses la cantante hizo un largo viaje a Japón junto a su prometido Rauw Alejandro.

Ahora, ha sorprendido sus fans con un vídeo reaccionado a snacks japoneses, donde no le ha faltado esa naturalidad y desparpajo que tanto le carcteriza, que no ha tardado en hacerse viral por la manera en la que prueba y puntúa estas chucherías.

Durante esta review de productos de Japón —tanto dulces como salados—la cantante de Despechá ha regalado grandes momentos a sus seguidores con divertidas expresiones faciales y frases como "sabe a brownie chamuscau" o "sabe a perfume de churro".

Además la cantante ha aprovechado un snack con packaging de micrófono para cantar Do you believe in love after love de Cher, y uno de Pokémon para entonar la sintonía de la serie.

Rosalía ha dejado caer que habrá una parte dos porque no le ha dado tiempo ha testear todas las golosinas.