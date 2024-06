El viral cambio de voz de Ariana Grande en mitad de una entrevista

Ariana Grande es una de las artistas con más potencia de voz del panorama musical actual, y así se puede ver tanto en sus conciertos como en su paso por programas en los que ha tenido que cantar. Sin embargo, la apariencia de la estrella del pop no concuerda del todo con esta cualidad.

La actriz de Victorious mantiene una imagen muy dulce que acompaña con una voz al hablar también muy fina. Pero parece que este tono que emplea en una conversación podría verse alterado conscientemente por la propia cantante.

La autora de God is a Woman visitó recientemente el podcast Podcrushed, por el que se ha hecho viral también por hablar de sus orígenes como actriz en Nickelodeon ante las polémicas de uno de sus productores. Pero, además, Ariana Grande ha dejado ver otra parte de ella misma.

Es en la charla con el actor Penn Badgley cuando la vocalista de We Can't Be Friendscomienza a reírse de forma natural. Una carcajada a la que siguen palabras en un tono mucho más grave del que se le suele escuchar cuando habla.

A los segundos, parece que Grande es consciente de ello y cambia de forma drástica el tono de su voz a uno mucho más agudo, en el que se la suele escuchar más a menudo.

Este cambio aparentemente impostado no ha pasado desapercibido en redes sociales, donde los usuarios han señalado que Ariana Grande no quiere salirse de un personaje que ha creado como artista pop, mientras que otros han explicado que lo hace para proteger su voz.

Un cambio trabajado por Wicked

Por otro lado, algunos fans de la cantante han explicado que puede ser una consecuencia del trabajo detrás de su último proyecto cinematográfico, Wicked, donde da vida a Glinda, la bruja buena.

De hecho, ella misma explicó en The Zach Sang Show que se tuvo que someter a muchos cambios para poder encarnar al personaje: "Tuve que deconstruir todo sobre mí para demostrarles que podía enfrentarme a esta otra persona".

"Tuve que borrar por completo a la estrella del pop Ari, la persona que conocen tan bien, porque es aún más difícil creer que alguien es otra persona cuando te tildan de una sola cosa", expresó hace unos meses.

"Tuve que hacer todo lo posible para quitarme eso, llegar a mi devolución de llamada sin maquillaje, con el cabello suelto, parecía que tenía 11 años", insistió Ariana. Así, podría estar recuperando todavía su esencia incluso al hablar.