Las virales palabras de Lola Índigo sobre la infidelidad

En ocasiones algunos clips de entrevistas o charlas de famosos no tardan en hacerse virales en redes sociales, y normalmente por un sentido negativo. Así le ocurrió, por ejemplo, a Sebastián Yatra cuando habló de las relaciones en el podcast de Vicky Martín Berrocal, y ahora le ha pasado lo mismo a Lola Índigo.

La artista ha asistido a Juanpis Live Show, donde se la ha jugado al compartir en voz alta lo que piensa de la infidelidad femenina. De hecho, la de Granada sabía antes de decirlo que era controvertida su opinión: "Cómo digo esto sin que suene mal...".

"El hombre heterosexual es un poco bruto en general, pienso que no podéis evitar realmente dejar huellas y pruebas", expuso la intérprete de Mi coleta, haciendo referencia a cuando los hombres le son infieles a las mujeres.

Ante esta declaración, el presentador le preguntó que si lo que quería decir es que las mujeres también eran infieles, pero no se las pillaba por ser inteligentes, lo que Lola Índigo confirmó, y el público femenino la aplaudió.

Aunque el clip viral se corta en este momento, tras sus palabras Lola Índigo aseguró que no era su caso: "Yo nunca he engañado a nadie, no le he puesto los cuernos a ninguna pareja mía". "Son tan inteligentes que lo niegan hasta la muerte", añadió en clave de humor el presentador.

Las críticas no han tardado en llegar en redes sociales. "¿Ahora ser infiel es ser inteligente?", "Lola Índigo se equivoca" o "Cada vez cae más bajo", son algunos de los comentarios que recibió el corte de la entrevista.