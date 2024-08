"Me daría ganas de ser infiel": se viraliza este discurso de Sebastián Yatra tras romper con Aitana

Sebastián Yatra y Aitana han roto tras dos meses juntos. La pareja se dio una segunda oportunidad tras trabajar juntos en Akureyri , su última colaboración, pero no han terminado muy bien. Las redes sociales han viralizado unas polémicas palabras que el colombiano dijo antes de volver con la catalana.

Aitana y Sebastián Yatra han terminado tras dos meses juntos.

Los cantantes consiguieron reavivar las llamas de su amor después de romper a finales de 2023 y volvieron a enamorarse al viajar juntos a Islandia para grabar el videoclip de Akureyri, su tercera colaboración. Una bonita segunda oportunidad que no ha acabado bien y todo apunta a que fue el colombiano quien quiso poner fin a su romance.

"Aitana ha sido fiel al mil por mil. No podemos decir lo mismo de la otra parte", ha apuntado el Maestro Joao, dejando caer que él le puso los cuernos con Bu Cuarón, una artista mexicana de 20 años e hija del cineasta Alfonso Cuarón.

Los seguidores de la catalana han recibido esta noticia con mucha decepción, ya que consideraban que ella estaba muy ilusionada con esta relación y Yatra la ha fallado. De hecho, han comenzado a viralizar en redes sociales una polémica entrevista que el intérprete de Tacones rojos dio en febrero, cuando todavía no habían vuelto.

En ella, Sebastián desveló que no creía en las relaciones monógamas de larga duración porque terminaría siendo "infiel". Su romance más largo había durado un año y consideraba que si se alargaba más tiempo, posiblemente engañaría a su pareja, aunque estuviera "enamorado".

"Me darían ganas de ser infiel, aunque esté enamorado de alguien"

"Mi máximo de relación ha sido un año, pero me pasa que digo si yo tengo una relación de más tiempo no sé cómo lo puedo aguantar porque es que me darían ganas de ser infiel, aunque esté enamorado de alguien", explicó.

Además, reflexionó sobre que su próxima relación sería abierta: "En este momento de mi vida, con el tipo de vida que tengo, tengo una forma más abierta de pensarlo y no veo descabellado tener en algún momento de mi vida una relación más abierta a lo que estamos acostumbrados".

"Uno está en una relación y te empiezas a limitar muchísimo, sales menos de fiesta para evitar que te guste alguien", admitió el colombiano.