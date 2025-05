Sebastián Yatra elogia a Bad Gyal en Estados Unidos: "Es una de mis favoritas"

'The Kelly Clarkson Show'

Con su Milagro recién publicado, Sebastián Yatra se encuentra en plena promoción internacional de su último álbum.

El colombiano ha cruzado el charco tras disfrutar de unas semanas en España y ha concedido varias entrevistas en Estados Unidos, destacando la que ha llevado a cabo en The Kelly Clarkson Show.

Ha sido en el popular formato donde, tras bromear junto a la presentadora acerca del acento de los ciudadanos norteamericanos con el español, cuando se ha deshecho en elogios hacia Bad Gyal.

"Es una de mis artistas favoritas ahora mismo", ha indicado el autor de La Pelirroja sobre la catalana, "es impresionante".

"Es superguay y, de hecho, en esa canción", en referencia a su colaboración 2 am, "sampleamos la canción de Dido, Thank you, y la pasamos al español". Una muestra de la sintonía personal y profesional que mantienen ambos artistas y que ha cautivado a miles de oyentes en todo el mundo, tal vez porque, como explica la presentadora "todo suena más sexy en español".