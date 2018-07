Zayn Malik y Perrie Edwards podrían casarse por el rito musulmán

Hace unas semanas nos llegaban los rumores de que Zayn Malik y Perrie Edwards se habían casado en secreto, motivo por el cual alguna que otra 'directioner' se llevó un gran disgusto. Pero al parecer no han pasado por el altar, al menos de momento porque los planes de boda continúan. Al confirmarse el enlace de la futura y esperada boda, ahora empiezan las cábalas sobre cómo será. ¿Boda tradicional o musulmana?

Tras lucir anillazo de diamantes en la premiére de la película 'This Is Us' en Londres, lo próximo que luzca Perrie Edwards parece que será traje de novia. Según Daily Mail, fuentes cercanas a la pareja aseguran que Zayn Malik le hizo la esperadísima pregunta el pasado fin de semana: "Zayn se lo pidió durante el fin de semana, cuando estaban solos. Es uno de los primeros fines de semana que han pasado juntos porque los dos andan siempre de gira con sus respectivos grupos". Así mismo, Debbie Edwards, la suegra de Zayn, confirmaba la noticia y aseguraba que están realmente enamorados.

Ahora, el gran debate gira en torno a cómo será la ceremonia. La revista 'Look' asegura que una fuente cercana a la pareja ha revelado que ambos están pensando en celebrar una boda musulmana ya que la familia de Zayn es de origen musulmán y para ellos sería muy importante y un bonito gesto por parte de Perrie. Tan buena es la relación entre las familias de ambos que la futura esposa de Malik le ha pedido consejo a Tricia, su suegra, quién se ha mostrado encantada con la idea del enlace tradicional musulmán, según informaba la fuente cercana a ambos a la publicación.

Al parecer todavía no hay fecha oficial y aún no han tomado ninguna decisión definitiva sobre si será un enlace musulmán o tradicional, lo que tenemos claro es que todo va sobre ruedas a pesar de los disgustillos de las fans de '1D' con motivo de que Zayn salga del mercado de solteros de forma indefinida. ¡Qué vivan los novios!