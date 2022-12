La actriz Kate Hudson anuncia disco para 2023

Te interesa Kate Hudson descubre el poder del sexo para quemar calorías: las posturas más efectivas

¡Sorpresa en Hollywood! La actriz Kate Hudson, conocida por películas como Casi famosos o Cómo perder a un chico en 10 días, ha decidido dar el salto a la música.

La intérprete de 43 años lo ha anunciado este martes durante una entrevista en el programa de Jimmy Fallon confirmando que su primer disco saldrá en 2023.

"Me encanta cantar", aseguró la actriz antes de anunciar el bombazo: "Me siento rara diciendo esto. He estado preparando un disco durante un año. Es muy divertido".

La actriz explicó que la decisión llegó durante el confinamiento. "Cada vez que haces una entrevista, te preguntan: '¿Te arrepientes de algo?' .Yo respondo: 'Tengo 40 años, todavía no'. Pero durante la Covid-19, pensé: ¿Qué estoy haciendo? En realidad compongo música desde los 19 años y nunca la había compartido", añadió.

La actriz aseguró también que no tiene expectativas en lo que respecta a este lanzamiento, su objetivo es probar algo nuevo. "Solo quiero publicar mi disco, así que lo haré, no espero nada más", dijo la actriz, que no había hablado nunca de esta afición pero había mostrado sus dotes musicales en la pantalla.

En 2009 grabó la canción Cinema italiano en la película Nine y durante su participación en la serie Glee mostró sus dotes como cantante y bailarina.

