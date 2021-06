Kate Hudson descubre el poder del sexo para quemar calorías: las posturas más efectivas

Kate Hudson ha compartido con sus más de 13 millones de seguidores el interesante método que ha encontrado para quemar calorías: "Hola chicos. Tengo algunas noticias realmente interesantes que me emocionan mucho en este momento. Si alguien me necesita, voy a estar en mi dormitorio un buen rato, como una hora y veinte. Si él puede aguantarlo".

Este hallazgo venía por una marca de relojes deportivos, de la que es embajadora, ha incorporado la opción actividad sexual entre sus medidores para saber cuántas calorías quema un usuario según el tipo de actividad que está realizando.

"De acuerdo con la nueva aplicación Fit de WW, tener sexo durante una hora y veinte será igual a... ¡mierda, soy terrible en matemáticas! Seis puntos de ajuste. Nos vemos en dos horas", añadió entre risas.

¿Cuántas calorías se queman practicando sexo?

Como cualquier otro tipo de actividad física, la cantidad de calorías que se pueden quemar practicando sexo variarán en función a la intensidad y la duración que le pongamos. Pero en términos generales, el sexo puede ser igual de efectivo para quemar calorías que un entrenamiento en el gimnasio.

Un estudio llevado a cabo por la Universidad de de Quebec en Montreal utilizó a 21 parejas heterosexuales de algo más de entre 20 y 30 años para medir con pulsera de actividad cuántas calorías quemaban durante una relación sexual y cuántas calorías perdían en una cinta de correr.

Los resultados mostraron que los hombres quemaron durante el encuentro sexual 120 calorías (4,2 calorías por minuto), mientras que las mujeres quemaron un promedio de 70 calorías (3,1 calorías por minuto). Un gasto energético similar al que ambos sexos quemaron en una sesión de 24 minutos en una cinta de correr.

Pareja teniendo sexo en la cama // Photo by Walid Riachy from Pexels

Otro estudio publicado en el New England Journal of Medicine no es tan benevolente con la quema de calorías durante la actividad sexual. La investigación concluye que un hombre con 70 kilos de peso quema aproximadamente 3,5 calorías por minuto durante una relación sexual. Algo similar a lo que se quema al minuto caminando a ritmo moderado.

Sin embargo, el análisis destaca la corta duración de una actividad sexual promedio —unos seis minutos según el estudio—, por lo que aunque el sexo tiene muchos beneficios más allá de la pérdida de calorías, no es sustitutivo de ir al gimnasio o realizar una rutina de entrenamiento.

Las posturas más efectivas para quemar calorías

Por tanto, si quieres aprovechar tus momentos íntimos con tu pareja para perder algunas calorías, cuánto más apasionados y largos sean estos encuentros sexuales, mejores serán los resultados. "Una sesión de sexo de 30 minutos o más es excelente para mejorar la resistencia. Cuanto más activo sea, mejor entrenamiento será, ¡así que muévete!", explicó la entrenadora personal e instructora de yoga Cassie White al portal de bienestar AModern.

A continuación te detallamos qué posturas son más efectivas para quemar calorías según esta profesional: