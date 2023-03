Adele firma un autógrafo en el vestido de una novia recién casada que estaba en su concierto

En alguna ocasión Adele ha vivido en sus conciertos pedidas de mano de sus fans, y son momentos muy emotivos. Pero en su último concierto una pareja ha acudido a ver su show en La Vegas justo después de casarse, con esmoquin y traje de novia incluida.

La cantante estaba interpretando When we were young caminando entre la gente por los pasillos del The Colosseum at Caesars Palace. "¿Os acabáis de casar, chicos?", ha dicho la artista mientras pasaba por su lado soltando un grito de emoción, a lo que la pareja muy emocionada le ha respondido que sí, que se habían casado hoy, y ella les ha felicitado por el enlace.

Los recién casado no han dudado y antes de que se marchase con la música a otra parte literalmente le han pedido un autógrafo, pero en lugar de sacar un papel, la novia ha levantado los bajos de su vestido por encima del pequeño quitamiedos que tenía delante para que Adele le firmase en la enagua de su traje de novia.

La cantante ha cogido el rotulador que el novio le ha ofrecido para autografiar el vestido de su mujer y, mientras tanto, Adele no ha dejado de cantar para ellos y para el resto del teatro.

Al terminar, los novios han recibido un aplauso por parte del público y han saltado de la emoción y lo han celebrado con un beso. Un gesto muy bonito por parte de la cantante británica que este incipiente matrimonio jamás olvidará.