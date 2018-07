Adele a los Grammy y J.Lo a los Oscar

Mientras que se ha confirmado que Adele no solo acudirá si no que además actuará en la gala de los Grammy , Jennifer López se encargará de entregar una de las estatuillas en esta edición de los Oscar .

Febrero se presenta cargadito de entregas de premios, entre ellos, los más importantes de la música y los más importantes del cine. La ceremonia de los Grammy tendrá lugar el 12 de febrero en el estadio Staples Center de Los Ángeles, mientras que la gala de los Oscar se celebrará el 26 de febrero en el Kodak Theatre, también en Los Ángeles.

Cuando se publicó la lista de nominados de los Grammy hace unas semanas ya pudimos ver que Adele era una de las favoritas junto a Kanye West, así que era de esperar que actuase en la gala. Como hizo Rihanna en su momento, Adele también ha confirmado su actuación en la ceremonia a través de su cuenta de Twitter: "Estaré cantando en los Grammys. ¡Hace tanto que ya me había olvidado que era cantante!".

Esta será la primera actuación de la cantante tras la operación de cuerdas vocales a la que fue sometida hace unas semanas. Lo que no sabemos todavía es que tema interpretará, aunque su nuevo tema Set fire to the rain tiene muchos puntos. Otras artistas que también han confirmado su actuación en los Grammy son Nicki Minaj, Katy Perry, Taylor Swift y Kelly Clarkson.

Otra cantante que ha confirmado su presencia en una entrega de premios es Jennifer López, pero en su caso será en la gala de los Oscar. Aunque el conductor de la ceremonia será el rapero L Cool J, la cantante del Bronx entregará una de las estatuillas.

J.Lo, que sigue compaginando su carrera de cantante con la de actriz, comparte cartel con Cameron Díaz en la película What to expect when you are expecting, que se estrenará a finales de año.