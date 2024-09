Agoney muestra su faceta más eléctrica y sensual en 'Éxtasis'

Desde su salto a la fama en Operación Triunfo 2017, Agoney ha vivido un proceso de transformación personal y artística. Aunque no siempre es sencillo manejar la fama y la expectación pública, el canario aprovechó todo ello para romper prejuicios sobre sí mismo y para buscar su personalidad como cantante.

Años después, y victoria de Tu cara me suena 9 mediante, Agoney prepara el lanzamiento de su segundo disco Dicotomía con el estreno del cuarto sencillo, Éxtasis. En él, el canario vuelve a mostrar su lado más sensual a través de una composición electrónica donde su voz luce en todas sus formas.

"Lo siento cerca, el cielo muerde / Cuando me besa y me convierte / Siempre tan cerca, adicto a verte / Me vuelve loco, error que muerde", canta en la segunda estrofa. El videoclip, por su parte, envuelve a Agoney entre un grupo de bailarines coreografiados por su pareja sentimental, Marc Montojo.

El propio artista considera Éxtasis como "una de las canciones que más me atrapan de este álbum y me hipnotizan". "Una de esas canciones que te sumergen en una burbuja y el resto se vuelve borroso. Tengo muchas ganas de que descubran esta canción, la disfruten, se dejen llevar y la sientan (y ojalá no quieran salir de ahí)", ha escrito en sus redes sociales.

Agoney, en el mejor momento de su vida

Tras un largo proceso de autoconocimiento y exploración personal, Agoney ha encontrado su esencia como artista. Y eso ha afectado positivamente a su propia vida personal.

"Estoy en un momento de mi vida donde creo mucho en mí, me siento capaz de absolutamente todo y no hay nada que me pueda detener. De corazón deseo que ustedes sientan lo mismo siempre y entre nosotros nos recordemos lo que valemos. Sigamos adelante", ha escrito en su perfil de X (antes Twitter). Un mensaje al que ha respondido su compañera de OT 2017 Miriam Rodríguez, quien ha añadido: "Te quiero".

Todo esto, ha llevado al canario a componer su segundo álbum de estudio, un trabajo más maduro que el anterior y que verá la luz el 20 de septiembre. Dicotomía es un proyecto donde los sonidos electrónicos se fusionan con la oscuridad, en todas sus formas, y que llega tras su paso por Benidorm Fest en 2023, donde se quedó a las puertas de representar a España en Eurovisión con su tema Quiero arder.

El tracklist completo del álbum incorpora este y los tres últimos sencillos del artista: Tormenta, Redención y, ahora, Éxtasis. "Creé este álbum para disfrutar de uno de los géneros que más me han marcado, la electrónica. [...] Un lugar donde nos refugiaremos y bajaremos al infierno para poder elevarnos a lo más alto. Un lugar donde sentir sin límites, porque ya habrá tiempo de pedir perdón...", dijo Agoney al anunciar el lanzamiento de Dicotomía.

Letra completa de 'Éxtasis', de Agoney

Y si no quiero salir de aquí

Aunque quiera yo no sé mentir

Algo que nunca debí sentir

Un abismo que me hace feliz

------

Y si no quiero salir de aquí

Aunque quiera yo no sé mentir

Algo que nunca debí sentir

Un abismo que me hace feliz

------

Lo siento cerca, el cielo muerde

Cuando me besa y me convierte

Siempre tan cerca, adicto a verte

Me vuelve loco, error que muerde

------

Voy dando vueltas, quiero tu calor, tu calor

Cuando te como eres mi éxtasis

Voy dando vueltas, quiero tu calor, tu calor

Cuando te como eres mi…

------

Y si no quiero salir de aquí

Aunque quiera yo no sé mentir

Algo que nunca debí sentir

Un abismo que me hace feliz

------

Y si no quiero salir de aquí

Aunque quiera yo no sé mentir

Algo que nunca debí sentir

Un abismo que me hace feliz

------

Tú eres mi éxtasis, tú eres mi éxtasis

Tú eres mi éxtasis, tú eres mi éxtasis

Tú eres mi éxtasis, tú eres mi éxtasis

Tú eres mi éxtasis

------

Y si no quiero salir de aquí

Aunque quiera yo no sé mentir

Algo que nunca debí sentir

Un abismo que me hace feliz.

------

Y si no quiero…