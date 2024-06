Agoney estrena 'Redención', el segundo single de su nueva etapa: letra, videoclip y significado

Agoney estrena Redención, una canción con la que parece bajar al infierno. Con una letra escrita en segunda persona, el artista canario se dirige a una persona a la que considera su "maldición", pero a la que le pide que le haga "sentir dolor".

Bajo esta contradicción se construye el sonido de Redención, que combina sonidos propios del pop y de la música electrónica. Así, el tema habla sobre el deseo, la liberación sexual y la autoaceptación. En el videoclip, el ganador de Tu Cara Me Suena 9 aparece dentro de una bañera rodeado de colores rojos, luces y láseres de club, creando una atmósfera electrizante y alineada con el concepto de la canción.

Nueva pista sobre su próximo álbum

Redención llega dos meses después de Tormenta, el primer single de esta nueva etapa del canario. Para Agoney, ese tema le parecía su "primera canción": "Hasta ahora publicaba música dependiendo del momento en el que me encontraba y es la primera vez que siento que lanzo algo como artista real, como lo que soñaba con ser de chiquitito", confesó a El Independiente.

El pasado miércoles, el artista anunció en su canal de WhatsApp que acababa de terminar su segundo disco, del que formarán parte Redención y Tormenta. "Llevamos tres meses con ese proceso. Esta vez ha sido muy lento porque la producción es muy compleja. Lo acabamos de terminar y estoy súper contento, quedó como queríamos", cuenta.

"Es muy guay ver cómo vas haciendo check en cada etapa del álbum. El arte del disco está completo y ahora pasamos a una nueva etapa sobre cómo lo voy a presentar en directo. Tengo muchas ganas de reinventarme, de mejorar todo y de crecer mucho", confiesa a sus seguidores.

Letra de Redención, de Agoney

Me dejo llevar, dispuesto a sentir

La noche me atrapa, me lleva hacia ti

Controlas mi mente, juegas y perviertes

Tu respiración, en mi habitación, provoca deseo y redención

Te cedo mi suerte, que mece el control

------

Hazme sentir la pena, hazme sentir dolor

Invoco tu presencia, eres mi maldición

Me elevas, me envenenas, me curas con tu olor

Respondes con tu lengua, tu voz me parte en dos

(Redención, redención, redención)

------

Mi imaginación habla por los dos

Tu cuerpo me nombra, eres mi perdición

No hay nada inocente, en este juego demente

Un trozo de ti se quiere rendir, te acercas directo hasta mí

Quieres detenerte, pierdes el control

------

Hazme sentir la pena, hazme sentir dolor

Invoco tu presencia, eres mi maldición

Me elevas, me envenenas, me curas con tu olor

Respondes con tu lengua, tu voz me parte en dos

(Redención, redención, redención)