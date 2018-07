Aires africanos para 'Love runs out' de OneRepublic

Parece que los desiertos están de moda ultimamente para inspirar videoclips: Jennifer Lopez corre sin sujetador por uno en First Love, Anastacia se pasea por otro en Stupid little things o Calvin Harris muestra pectorales en el desierto de la costa oeste de Estados Unidos en Summer.

Ahora OneRepublic se suma a la estética de los paisajes áridos para su videoclip Love runs out. Mientras Ryan Tedder interpreta la canción y una anciana toca el piano en un desierto con colores sobresaturados; podemos ver también tambores, caballos o bailarines haciendo danzas africanas.

Love runs out se incluye en la reedición de su álbum Native donde también hay otra canción nueva llama Life in color y un remix del tema If I lose myself.

Descárgate Love runs out de OneRepublic en