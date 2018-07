Anastacia se pasea por el desierto en 'Stupid little things'

Anastacia se ha ido al desierto de Mojave en California para rodar el vídeo de Stupid little things, el primer single de Resurrection , su nuevo disco que verá la luz el 5 de mayo.

Anastacia en el vídeo de 'Stupid little things' / VEVO

Si hay alguna artista que sea fiel a su estilo esa es Anastacia, tanto el sonido como la estética que nos presenta en Stupid little things nos recuerda a la época de Left Outside Alone, lanzada ahora justo hace diez años.

Después de 6 años sin editar un álbum con canciones nuevas, Anastacia vuelve con Resurrection, nombre que ha puesto por haber superado por segunda vez un cáncer de mama.

Y así es como la vemos en el vídeo de su primer single, luchadora y con la fuerza a la que nos tiene acostumbrados paseándose y bailando por el Mirage Lake del desierto de Mojave en California.