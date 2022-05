Aitana, Adele, Dani Fernández, Harry Styles... 45 éxitos nacionales e internacionales para cantar a pleno pulmón

A falta de karaoke, buena es la playlist de Europa FM. Si te apetece cantar a pleno pulmón, este es tu sitio: te traemos los 45 exitazos de nuestra cadena para que no puedas parar de cantar y te conviertas en una estrella musical. En el coche, en la ducha, en el gimnasio... Perfecta para dejarte la voz en cualquier parte ¿Te animas?

No podían faltar en estaalgunos de nuestros artistas nacionales favoritos comoconconconconcon

Pero para los internacionales también hay hueco, sobre todo para Harry Styles con As it was, que acaba de sacar disco, Camila Cabello y Ed Sheeran con su tema del verano Bam Bam, el canadiense The Weeknd con su exitazo innegable Blinding Lights, o una de las mejores voces británicas, Adele, con Easy on me.

El top 5 de nuestros oyentes corre de la cuenta de Tiësto y Karol G con Don't be shy, Shivers de Ed Sheeran, Stay de Kid Laroi y Justin Bieber, Sebastián Yatra y sus Tacones Rojos y el tema que no pasa de moda, Todo de ti de Rauw Alejandro.

Por si no te parecían suficientes, en nuestra lista de éxitos no para de sonar Juramento eterno de sal de Álvaro de Luna, Enemy de Imagine Dragons y J.I.D., Toy Story de Lola Índigo, Love me more de Sam Smith o Te pienso a casa hora de DVICIO.

¿A qué estas esperando? ¡Dale al play y disfruta de la playlist que hemos preparado exclusivamente para ti!