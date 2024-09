Aitana, nominada a 'Artista global' en los Premios Breaktudo 2024

¡De Operación Triunfo a conquistar el mundo!

Aitana va en camino en convertirse en una de las artistas españolas de mayor proyección internacional del momento. Tras su reciente colaboración con Sam Smith, la catalana ha recibido la feliz noticia desde Brasil que los Breaktudo Awards 2024 la han nominado a la categoría de Artista global.

Estos galardones, creados en 2016, homenajean la cultura pop brasileña y están organizados por el portal BreakTudo en colaboración con la productora Telemilênio, con el canal TV Cidade y Yeeaah.

La intérprete de Luna compite por el premio junto a Anitta, Davido, Dua Lipa, Olivia Rodrigo, Jeff Satur, RM y The Kid Laroi. ¿Será ella la ganadora de la estatuilla? Lo sabremos el 18 de noviembre, día en que se anunciará la lista completa de vencedores.

No es la primera vez que Aitana está nominada en los Breaktudo Awards. En 2023, fue mencionada en la categoría Himno del año con su tema Los Ángeles, sin embargo, le quitó la victoria What Was Made For? de Billie Eilish.

¿Será este su año?